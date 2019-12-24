العراق يتعاقد مع 4 شركات عالمية لفحص 961 سلعة صناعية

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الإثنين، عن إطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد 2022-2020 بالتعاقد مع 4 شركات عالمية؛ بهدف حماية المستهلك العراقي والصحة العامة والبيئة عبر آليات تقويم مطابقة السلع والمنتجات المستوردة مع المواصفات العراقية والعالمية المعتمدة، وذات الصلة المباشرة بالمستهلك.

وأضاف الدليمي في كلمته خلال الندوة المشتركة لإعلان الشركات المرخصة لتنفيذ البرنامج، ان الاختيار وقع على أربع شركات تعد من ادق الشركات في عملها وفقا للمقاييس العالمية والعراقية، بعد شهور من الدراسة لعروض جميع الشركات المتخصصة في عمليات الفحص والتقييس.

وبين ان البرنامج الذي تم التعاقد عليه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سيشمل فحص 961 سلعة صناعية مختلفة، لافتاً إلى ان الشركات التي تم التعاقد معها هي من جنسيات إماراتية وبريطانية وألمانية وإيطالية.

وأكد ان إطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد جاء متزامنا مع استئناف إجراءات المراقبة والتدقيق والتحقق في المنافذ الحدودية كافة على مدار اليوم من قبل ملاكات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.