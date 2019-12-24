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القاضي مدحت المحمود يستقبل السفير المصري

استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود في مكتبه اليوم الثلاثاء ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩، السفير المصري في العراق السيد علاء موسى.

وقال القاضي المحمود، إن “المحكمة الاتحادية العليا حريصة على دعم الحريات العامة في مقدمتها حق التعبير عن الراي، وقد تصدت لقضايا مصيرية عدة من خلال اختصاصاتها، واصدرت احكاما وفق الدستور نصا وروحا”.

واكد المحمود، على اهمية “تعريز التعاون بين القضاء العراقي والقضاء المصري في المجال الدستوري، وتبادل الخبرات بما يعود للمصلحة العامة للبلدين”.

من جانه، شدد السيد علاء موسى على “اهمية دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق وما اصدرته من احكام وقرارات، معربا عن استعداد بلاده “لإدامة التعاون في مجال القضاء الدستوري”.

هذا مع الاشارة، إلى أن القاضي المحمود هو العضو المنتخب في المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

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