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القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

اعرب مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين عن اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة.

وقرر المجلس ايضا ان يتم تقسيم المناطق الاستئنافية الى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين ال٥ من القضاة إلى مجموعتين.

وبحسب بيان صادر عن المجلس فانه تمت مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في اقليم كوردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الاقليم.

وتنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع الشهر الجاري على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء وعلى النحو الاتي

أولاً: خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

ثانياً: اثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم.

ثالثاً: اثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الاعلى.

رابعاً: يتم اختيار المذكورين في البنود (اولا وثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاعلى بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات.

خامساً: يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.

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