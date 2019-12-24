بايرن ميونخ ينوي اتباع نهج ريال مدريد وبرشلونة مع حارسيه في الموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ ينوي اتباع سياسة تقسيم العمل بين حارسه مانويل نوير، والوافد المفترض قدومه الصيف المقبل، وهو ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه.

وكانت صحيفة “بيلد” قدا أشارت إلى اتفاق بايرن ميونخ على ضم نوبل، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت شبكة “سبوكس” الألمانية: “حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أعطى نوبل خطة تمكنه من الظهور الكافي مع الفريق البافاري في الموسم الجديد”.

وأضافت الشبكة: “سيكون من الممكن تقسيم العمل إلى مسابقات بمعنى أن يشارك نوير على سبيل المثال في الدوري في حين يلعب نوبل في الكأس، مثلما حدث مع إيكر كاسياس وكيلور نافاس في ريال مدريد أو كلاوديو برافو ومارك تير شتيجن في برشلونة قبل بضع سنوات”.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث، بسلم ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لايبزيج المتصدر.