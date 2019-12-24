Posted on by

بايرن ميونخ ينوي اتباع نهج ريال مدريد وبرشلونة مع حارسيه في الموسم الجديد

بايرن ميونخ ينوي اتباع نهج ريال مدريد وبرشلونة مع حارسيه في الموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ ينوي اتباع سياسة تقسيم العمل بين حارسه مانويل نوير، والوافد المفترض قدومه الصيف المقبل، وهو ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه.

وكانت صحيفة “بيلد” قدا أشارت إلى اتفاق بايرن ميونخ على ضم نوبل، بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت شبكة “سبوكس” الألمانية: “حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أعطى نوبل خطة تمكنه من الظهور الكافي مع الفريق البافاري في الموسم الجديد”.

وأضافت الشبكة: “سيكون من الممكن تقسيم العمل إلى مسابقات بمعنى أن يشارك نوير على سبيل المثال في الدوري في حين يلعب نوبل في الكأس، مثلما حدث مع إيكر كاسياس وكيلور نافاس في ريال مدريد أو كلاوديو برافو ومارك تير شتيجن في برشلونة قبل بضع سنوات”.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث، بسلم ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لايبزيج المتصدر.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close