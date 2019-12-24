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تـهـنـئـه رابطة الجالية العراقية في المجر لمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2020

تـهـنـئـه رابطة الجالية العراقية في المجر لمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2020

تهنئ رابطة الجالية العراقية في المجر كافة الإخوة والأخوات أبناء شعبنا العراقي العزيز وبكافة قومياتهم و أديانهم ومذاهبهم لمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديدة.

نرجو أن يكون هذا العام ، عام الخير والمحبة والأمن والأمان لكافة أبناء شعبنا العزيز.

عام سعيد وكل سنة والجميع بخير والرحمة والمغـفره لشهداء الثورة الشعبية والشفاء للجرحى والمصابين .
رابـطة الجالية العراقية – هــنغاريا

بودابست 24-12-2019

Society Of Iraqi Community In Hungary

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