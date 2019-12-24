تـهـنـئـه رابطة الجالية العراقية في المجر لمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2020

تهنئ رابطة الجالية العراقية في المجر كافة الإخوة والأخوات أبناء شعبنا العراقي العزيز وبكافة قومياتهم و أديانهم ومذاهبهم لمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديدة.

نرجو أن يكون هذا العام ، عام الخير والمحبة والأمن والأمان لكافة أبناء شعبنا العزيز.

عام سعيد وكل سنة والجميع بخير والرحمة والمغـفره لشهداء الثورة الشعبية والشفاء للجرحى والمصابين .

رابـطة الجالية العراقية – هــنغاريا

بودابست 24-12-2019

Society Of Iraqi Community In Hungary

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