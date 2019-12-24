جميعة الكورد الفيليين تقرر الغاء الاحتفال برأس السنة تضامناً مع ضحايا الاحتجاجات

قررت جمعية الكورد الفيليين في اقليم كوردستان، الاثنين، الغاء الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية تضامناً مع ضحايا الاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد.

وقال رئيس جميعة الكورد الفيليين سامي الفيلي في بيان ان “الجمعية قررت الغاء جميع مظاهر الاحتفال بمناسبة رأس السنة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العراق”.

واضاف الفيلي ان “سقوط مئات الشهداء والاف الجرحى في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين سبب لنا صدمة كبيرة، ونحن متضامنون مع ذوي الضحايا في مختلف المدن العراقية”، داعيا الى الاسراع بتعويض المتضررين وتحقيق مطالب المحتجين.

ودعا الفيلي جميع الفيليين، داخل وخارج العراق، الى الغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية والاكتفاء بايقاد الشموع حداداً على ارواح الضحايا.

وتشهد مدن وسط وجنوب العراق احتجاجات واسعة منذ نحو شهرين تسببت بمقتل المئات واصابة الالاف.