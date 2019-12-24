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حزب الدعوة يصدر توضيحا يخص مرشح رئاسة الوزراء

قال حزب الدعوة الاسلامية انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء في العراق.
وذكر الحزب في بيان، “لم نطرح مرشحا محددا لمنصب رئاسة الوزراء، كما ان كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية”.
ورشح تحالف “البناء” وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويشهد العراق حالة تأزم سياسي مع دخول البلاد في حالة فراغ دستوري، وذلك عقب انتهاء المهلة الدستورية أمام الرئيس العراقي لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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