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رسالة من الاتحاد الاوروبي للعراق بشأن قتل وخطف الناشطين

طالب الاتحاد الاوروبي، العراق، الاثنين، العمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

وذكر موقع بعثة الاتحاد الاوروبي الى العراق، في تغريدة له بموقع تويتر “اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، وطالبنا بقوة لإنهاء العنف ضد المتظاهرين والعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين”.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي المتردي.

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