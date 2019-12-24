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صحة كوردستان تقلص عطلة رأس السنة لعدد من دوائرها

قررت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، عن تقليص عطلة اعياد رأس السنة الميلادية البالغة 11 يوماً الى يومين، في عدد من دوائرها.

وجاء في بيان للهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية التابعة للوزارة ان عطلة رأس السنة التي تم الاعلان عنها من قبل رئاسة مجلس وزراء الاقليم ستكون في جميع العيادات الطبية الشعبية والاستشارية يومين فقط.

واوضح البيان ان العطلة لتلك الدوائر في كل من اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكرميان ورابرين وكويسنجق ستكون يومي 25/12/2019 و1/1/2020 فقط وتكون باقي الايام دواماً رسمياً.

وكانت رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق عن عطلة مقدارها 11 يوماً في جميع دورائرها الرسمية بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

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