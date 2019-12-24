طارق حرب: قانون الانتخابات الجديد سيؤدي الى تقسيم العراق

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان قانون الانتخابات الجديد سيؤدي الى تقسيم البلد من خلال مطالبة النواب بدائرته المكونة من مائة الف نسمة، محذرا من نسيان العراق.

وقال حرب في تصريح، اليوم (24 كانون الاول 2019)، ان “هذا ما يمكن قوله لكم، اذ ان أغلبكم أو جميعكم لن تفوزوا بالانتخابات، لأنكم وطنيون جغرافيا ولستم وطنيون مناطق صغيرة”.

واضاف، ان “ترشيح أي واحد منكم على المحافظة كدائرة انتخابية والفوز فيها ممكن، ولكن ترشيحكم على المائة ألف فأنه حتما لن يفوز، فالواحد منكم معروف في المحافظة كدائرة، ولكنه ليس معروفا في دائرته المشكلة من مائة الف نسمة”.

واوضح، ان “هذه الدائرة الصغيرة تقوم على المعرفة فهذا شيخ عشيرة وهذا شيخ جامع وهذا وجه وهذا دفع لنا وهذا العصابات تريده، وهكذا سنلاحظ ان الكتلة (س) التي حصلت على 54 نائبا في انتخابات 2018 ستحصل على أكثر من مائة مقعد برلماني”.

وتابع، انه “كنا سابقا نعيب على نواب البصرة الذين يطالبون للبصرة دون العراق، فبموجب هذا القانون سنجد نوابا يطالبون بقطاع من مدينة الصدر وليس مدينة الصدر أو بغداد وهكذا تقسيم للعراق فكل نائب يطالب بدائرته المكونة من مائة الف نسمة فقط”.

وبين، “تصوروا نواب بغداد وعددهم 69 نائبا كل منهم ينادي ويطالب لمنطقته المكونة من مائة الف وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد وتضيع مدينة الصدر امام مطالبات النواب، فكل منهم يطالب بأمور دائرته المكونة من مائة الف نسمة ناسيا القضاء والمحافظة والعراق”.

ا.ح