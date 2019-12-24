في بطلان النبوة

محسن السراج

1_ فكرة الوحي أو ماوراء الطبيعة ليست دليلا ً يعوّل عليه

2_النص ليس صحيحا ً بشأن الكون ولاكيفية تطور الإنسان

3_ فرضية القصاص مثل المقصلة , ماكنة قتل مثل حد الحرابة وقطع اليد 4_ المساواة بين المرأة والرجل مختلة لصالح البنية الأبوية الذكورية القمعية

5_الأطفال ليس لهم حقوق (واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين ) أي الصلاة قال الشيخ الألباني : وهذا اسناده حسن وملكات اليمين,( وا ضربوهن فإن أطعنكم ) سورة النساء 34 في حالة النشوز أو الرفض , وزواج مثل الإغتصاب كما في( اللائي لم يحضن) سورة الطلاق 4

6_الثروة تأتي من العمل وفائض القيمة وليس من ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا َ سخريّا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) سورة الزخرف 32 جرعة تخدير وأفيون

7_تأريخ الأرض 4.6 مليار سنة , العمر القصير في النص الديني لايتلائم مع الحقيقة

8_ كل كائن , الحصان حصان والجرذ جرذ والعصفور عصفور منذ البداية , لايعتقدون أن كل شيء قد جاء من شجرة التطور

9_كل الأنبياء لم يحلّوا مشكلة الإنسان , الجوع , المرض ( المضادات الحيوية واللقاحات مثلا ً ) , الفقير بدل الثورة الإقتصادية يلقن بإرادة الله وعالم آخر ستكون الجنة هي المأوى

10_الزلازل , السرطان , الخلل الجيني , هذه فعل الله وهذا لايجعلك تبحث عن أصل المشكلة, نصلي وتحل المشكلة أو الدعاء يذهب البلاء

11_لايتوافق مع الحقيقة والواقع , مسألة الله ؟ ماهو الله ؟ ماهي شخصيته ؟ من أين أتى ؟ بدلا ً من حل مشكلة الكون , يجلبون مشكلة أكبر وهي الله ويقولون لاتلمسها , الله نور السموات والأرض , نعرف منذ البداية 380 ألف سنة الضوء لم يخرج , ظلام كلي والضوء أتى من الظلام فيما بعد حينما الألكترون غادر من مستوى أعلى الى مستوى أدنى , إذن الظلام شيطان والضوء الله إذن الله جاء من الشيطان

12_ الكون جاء من سبب أول ؟ قانون السبب والنتيجة , مبدأ العلية في الكوانتم ميكانيك لايعمل والكون في البداية جداً صغير ويتبع قوانين الكوانتم , برتراند راسل في كتابة لماذا أنا لست مسيحيا ً قال بما معناه : إذا كل شيء له سبب ماهو سبب الله ؟

13_ إذا وضعت هذا الكتاب في عقلك ؟ تعمل تقسيم بين البشر , تتبع أفعال إجرامية حيث عنصرية بين المسلم وغير المسلم وعنصرية بين المرأة والرجل داخل الإسلام وعنصرية بين الراشد والصغير وعنصرية ضد الآخر إذا لم يمتلك كتاب رباني مثل الملحدين والوثنيين وإذا من أهل الكتاب يدفع الجزية عن يد وهو صاغر وأما إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتقوى هنا هي إتباع شريعة الله ورسوله

14_تمييز بين من يملك ومن لايملك , رجل غني يتزوج 4 نساء وملكات يمين واذا عمل ذنباً يدفع صدقة أو يذهب للحج , الفقير لايستطيع ذلك

15_ فقة الإسلام مثل ماكنة قتل كما ذكرنا آنفا ً ,إذا سرق تقطع يده ولايستطيع العمل , بدل من إيجاد سبب لماذا هم فقراء ؟ ربما عقلياً هو مريض مثل بعض أنواع هوس السرقة وعصاب الوسواس القهري أو بلا وظيفة , الدولة هي من توفر الوظائف والضمان الإجتماعي

16_لاتوجد حقوق حيوان ولاحقوق للبيئة , الإنسان أشرف المخلوقات هذا يعني يفعل مايشاء للكائنات بدل القول : إننا واحد بين الكائنات , نقول نحن القمة لهذا يستخدمون العنف ضد الحيوانات في مكة حول بيت الله , إذا ً هو في كل مكان لايحتاج الى بيت , هولوكوست قتل الحيوانات

17_ الإنسان لديه قدرة على البناء والهدم , مثل هيروشيما , الحرب العالمية الثانية , يأخذون المعادن من الأرض ويحولونها الى دبابات وطائرات للقتل , ماهي جذور الحرب ؟ جذورها في الملكية الخاصة وليس في الملكية الإشتراكية والتوزيع العادل للثروات

18_ الحرية مهمة للحيوان مثلما هي مهمة للإنسان مثال الكلب والقرد الصغير في القفص وكيف حرر الكلب القرد الصغير والقرد الصغير لم يكن سلبيا ً في القفص بل حاول عدة مرات كي يكون حرا ً , القرد لديه تعاطف وجداني وحس بالإنصاف وفي حالة اللا عدالة فإنه يحتج , والدين لايحرر بل يعتقل في أشد الظروف فظاعة

19_الدين يجعلك غبيا ً لاتعرف جذور العاصفة جذور التوسنامي الخ وحوادث الطبيعة والخسوف والكسوف مهما صليت وقت الخسوف والكسوف لايتغير ,يأتي ويزول , محمد لايعرف ذلك ولم يخبر الناس بل قال صلوا

20_من الناحية الإقتصادية والفيزيائية والرياضيات يبدأ بالأرض ثم الكون , 9 مليار بعد الإنفجار العظيم الأرض تكونت , إذا الله يقول الأرض أولا ً لدينا متحجرات الكون , المعرفة تعتمد على الحقائق , متحجرات الكون 9 مليار سنة قبل الأرض ولايزال الضوء وأنت هنا تعبد رب غبي جدا ً , حينما يفشل في حقل كيف تثق به في حقول أخرى , في قوانين الفيزياء , لم يقل شيئا ً , في الإقتصاد , في حقو ق الإنسان صفر

21_ هتلر وجنكيزخان وحدوا وجمعوا القبائل معاً وقتلوا المعارضين , هذا لايعني أنه جيد , يجب أن تعطي الحرية للناس , المساواة و تشجع الإبداع وتكوّن دولة نابعة من قواعدهم الشعبية , الراعي أيضاً يجمع الغنم معا ً ثم يقودهن الى القصاب للذبح

22_بالنسبة للبلاغة والفصاحة يمكن مراجعة حكماء العرب مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي وهم أفضل من محمد في سجع الكهان وهو نفسه إعترف أنه كان يحضر سوق عكاظ وقد أخذ من رثاء بنت الشاعر لبيد ابن ربيعة( الشيخ الفان ) لأبيها بعد أن قتله صبرا ً كما ورد في الأثر

23_قانون الطبيعة , قانون المجتمع , قانون الرياضيات ,حقوق الإنسان , احترام الحيوانات , الطبيعة, النص القرآني كسياق عام لايتوافق معها

24_الفرضية يجب أن تتلائم مع الواقع , لايمكن وضع وهم بل وهم فظيع وهم إجرامي لقتل الآخرين في عقلك وتخبر الآخرين إنك سعيد , عليك أن تحرر ذهنك من القمامة , دماغ فارغ من هذه القمامة أفضل , وهي أخطر من مواد مشعة تدمر نفسك وتدمر الآخرين

25_البشر ينساقون للنبوة لأنها تعطي جواب بسيط لسؤال صعب , الدين يجعل الدماغ كسولا ً وهنا الكسل جيد لمنفعة قليلين وهؤلاء القلة ينتفعون من غباء الجماهير , يحصلون على الخمس والمغانم والمنافع ولايعملون في حياتهم ويستمتعون ويسيطرون على السلطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة

26_ بلا دين تشعر إن ثقلا ً كبيرا ً أزيح عن عقلك , عليك إتباع النظرية العلمية بشأن الإنسانية , الطبيعة , علاقة البشر مع كل شيء حوله , الفن , الأدب , الموسيقا

27_ التحليل النفسي لإيجاد حلول لأن الدماغ جزء من الجسد , لمعرفة أسباب المشكلة عكس الإعتقاد السابق أن الدماغ والعقل منفصلان , هما مختلفان لكنهما مرتبطان معا ً ,ضربة بمعول على الرأس لايعمل الدماغ ,إذا الروح تسيطر على الدماغ لايمكن أن تتعطل حين صدمة الفرد بحجر أو الصعقة الكهربائية , هذا يظهر أن كل الجسد متوحد ولديه وظائف مختلفة يؤديها ( أحلام الأعمى بالولادة هي أحلام صوتيه والذات موضع تقاطع المرئي بالمسموع والنفس هي مجرد إشتقاق لغوي )

28_ إخلاق علمية والعلم يخبرك كيف تتصرف مع الآخر مع الطبيعة والكائنات , كيف مختلف الأعراق أتت من مصدر وآحد , كيف تعمل وهي جيدة للجميع وليس وحشا ً في القمة والبشر المستغلون في القاع

29_ نرويج , فنلندا الخ لايعانون مثل افغانستان , سعودية , العراق , سورية ,ايران الخ , إذا أخلاق الإسلام تمنعهم كيف عالميا ً لم تفعل , حتى اسرائيل قائمة على أسس دينية وهي دولة دينية لهذا فعلوا أشياء قذرة ولانؤيدهم هنا تحالف الدين كسلطه مع السلطة كدين

30_ (فكسونا العظام لحما ً ) المؤمنون 14,بيولوجياً الذيل يظهر في نهاية الإسبوع الثالث ويصل الى أقصى طول له في الاسبوع الرابع ثم يختفي في الاسبوع الثامن , العضلات والعظام تتكون في وقت متزامن , وماجاء في القرآن بشأن تطور الجنين يعتبر هراء , قال ارمسترونغ بما معناه : كل مايتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن قيمته العلمية هي صفر , طبعا ً تخصيب البيضة يتم في قناة فالوب حيث شعيرات مجهرية تبطنها وفي حركة تموجية تتحرك البيضة المخصبة صوب جدار الرحم وتحصل تغيرات كمية ونوعية وتخصص بنيوي ووظيفي ( الإنسان طية في الوجود ) ولم يخلق الانسان في أحسن تقويم , ثمة أخطاء في الجسد مثل البقعة المظلمة في العين وتركيب الشبكية وسن العقل وتركيبة العمود الفقري الخ , التخصص في جينالوجيا الحامض النووي يبعد مصطلح خلق وخالق في عملية استنساخ الطبيعة للنيوكلوتيدات حيث لاتوجد عناية إلهية كما يزعم القرآن

31_ الشاعر الخيام قال بما معناه : قبل أن تهاجمك كل الآلام إخبرني وسأجلب لك نبيذا ً , أنت ليس ذهبا ً أيها الغافل الأبله , يضعونك تحت التراب ويخرجونك منه