في جريمة “شرف” نادرة بأمريكا.. مراهق يقتل شقيقته الحامل بسبب سلوكها “المخجل”

قُبض على مراهق من ولاية تكساس بتهمة القتل بعد أن أخبر رجال الشرطة أن أخته الحامل غير المرغوب بها كانت “تسبب الحرج للعائلة” فقتلها، وجعل اختفاءها يبدو وكأنه انتحار.

وأفادت تقارير الشرطة بأن صديق فيريديانا أريفالو (23 عاماً) أبلغ عن اختفاء الفتاة في منطقة ذا كولوني بتكساس، قبل أسبوع.

وعثرت العائلة على رسالة مزعومة من الفتاة تقول فيها إنها تريد أن تقتل نفسها.

وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كانت حاملا في الشهر الثامن.

وأعلنت شرطة كولوني أن شقيقها إدواردو أريفالو البالغ من العمر 19 عاماً يواجه تهمة القتل العمد بعد اكتشاف جثتها يوم الأحد في زقاق.

وقالت إن المراهق أخبر المحققين أنه قتلها لأنها كانت “تحرج” عائلتهم، وأضاف أنه “من الأفضل أنها لن تكون هنا بعد اليوم”.

ونقلت صحيفة “دالاس مورننيغ نيوز” عن هارون وودوارد، مدير شرطة كولوني، قوله: “هذا ليس ما أراد ضباطنا ورجال المباحث التعامل معه قبل يومين من عيد الميلاد”.