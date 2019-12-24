(للمتظاهرين) تختزلون الذيول (باتباع ايران) فماذا عن (ذيول الصدر اللبناني) و(سستاني ايران)

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة للمتظاهرين الاحرار بوسط وجنوب الرافدين ومنها ببغداد بساحة التحرير.. (تختزلون الذيول باتباع ايران).. ولكن سؤال .. (ما تعريفكم للذيول).. هذا هو السؤال:

1. هل تقصدون كل من يتبع الاجنبي؟؟ اذن معكم بذلك.. من يتبع سليماني قائد بالحرس الثوري الايراني ويتبع خامنئي حاكم ايران.. (فهو ذيل) فوالله صدقتم.. ولكن.. ماذا عن من يتبع الايراني الاجنبي (السستاني)؟؟ المقيم بالنجف (وتتجدد الاقامة لديه ضمن دائرة الاقامات للاجانب سنويا) بالعراق له ولعائلتته ومنها ابنه (محمد رضا السستاني) الذي اسمه يذكر بكل اختيار لرئيس الحكومات العراقية منذ 2003؟ في وقت لا محمد رضا السستاني ولا ابيه السستاني.. .. مرشحين للانتخابات ولا اعضاء برلمان ولا زعماء كتل سياسية.. فما هو تعريفهم بالاعراب؟ حتى تتشكل كل الحكومات بعد عام 2003 (برضى السستاني الايراني وموافقة مقتدى الصدر وبترشيح سليماني الايراني)؟ وهل يوجد بند بالدستور ينص بان (لا حكومة تتشكل الا برضى المرجعية)؟؟

2. هل تقصدون بالذيول.. كل من ليس بالعملية السياسية.. ولكن لديه ذيول فيها.. (فنجد كتلة سائرون كلما تتحدث قالوا .. اجتماع السيد مقتدى الصدر مع زعماء كتل سياسية؟؟ رفض مقتدى الصدر لهذا المقترح او ذاك؟؟ تغريده مقتدى الصدر بهذا الشان او ذاك من القضايا المصيرية التي تمس العراق واستقراره .. الخ..) ؟؟ السؤال (هل مقتدى الصدر زعيم حزب سياسية؟؟ زعيم كتلة سياسية؟؟ مرشح بالانتخابات؟؟ عضو بالبرلمان ؟؟ وزير باحدى الوزارات؟؟ ) ما هو موقعه بالاعراب اصلا؟؟ علما (مقتدى الصدر من عائلة ال الصدر اللبنانية الاصل) وهم لا ينكرون اصولهم ويعترفون بانهم من قرية شحور من جنوب لبنان من جبل عامل.. والصدر الاول متزوج من ابنة عمه اللبناني موسى الصدر.. اي ال الصدر بالعراق اجانب الاصل.. ولا ينتمون ديمغرافيا لقبائل وسكان وسط وجنوب الرافدين..

ونكرر ما نذكره بمواضيع سابقة (اليس كل ماسينا مرت بتشكيل حكومات ..برضى المرجعية للايراني السستاني تحديدا.. وبموافقة مقتدى الصدر اللبناني الاصل.. وبترشيح من قاسم سليماني ايراني)؟ اي كل دور (السستاني والصدر) الموافقة على (من ترشحهم ايران) من ذيولها بالعراق؟ فلماذا نتعب انفسنا بعملية سياسية و انتخابات يشارك بها الملايين من شعوب ارض الرافدين. .اذا القرار يختزل بالغرباء (الايراني السستاني، ومقتدى الصدر اللبناني الاصل، وايران)؟

فتكرار التاريخ (بتناقضه منذ العثمانيين) (فجميع الولاة اتراك بالعراق) الى (المرجعية ايرانيين)

فنفس التناقض بالعهد العثماني نعانيه بالعهد الحالي..كشيعة عرب بارض الرافدين.. (فالولاة الاتراك جميعهم اتراك تعينهم تركيا العثمانية بالعراق)..الى (مراجع جميعهم ايرانيين بالعراق تعيينهم ايران).. ففي عهد الشاه يتم تنصيب المرجع الاعلى بفلتر ايراني، واليوم ايضا المرجع ايراني)… (فكانوا ولاة العراق قاطبة من الأتراك يأتون من اسطنبول ليحكموا العرق يجمعون فيها أكثر ما يمكن جمعه من الضرائب ويرسلونها للباب العالي كي يرضى عنهم.. واليوم المراجع كلهم اجانب عن شيعة العراق وشيعته العرب الغالبية .. (فهم اما اساسا مراجع ايرانيين واقلية لبنانيين يدورون بفلك ايران ايضا).. يبحثون عن مصالح ايران القومية العليا على حساب مصالح الشيعة العرب وارض الرافدين..

ومن يشكك بان المراجع الايرانيين وفتاويهم تاريخيا هي لمصلحة ايران ..

ولا تمت بصلة لمصلحة الشيعة العرب وارض الرافدين.. فعند الصراع بين العثمانيين والبريطانيين..حيث صدرت فتوى من رجال الدين بالنجف خلال المواجهات بين القوات البريطانية التي ارادات طرد العثمانيين ارض الرافدين وبين القوات العثمانية المحتلة .. كانت فحوى فتوى رجال الدين الذين يتزعمهم مرجع ايراني انذاك ايضا.. مفادها:.. (لا يوجد أي غرض للحكومة العثمانية ضد إخوانهم فهم يحترمون حق الإيرانيين يجب أن يكون لديكم تروٍ وحيطة وفكر ويقظة ضد مكائد الأجانب أعداء الله والدين فهؤلاء ليس لديهم ما يفعلونه سوى سماع همزات الشياطين يريدون أن يبعدونكم عن منافعكم وإسقاط الإسلام).. اها اذن ينطلقون من مصلحة ايران القومية العليا وليس مصلحة الشيعة العرب وحقهم بالاستقلال..

ليطرح سؤال .. (هل مشكلة الشيعة العرب.. كونهم شيعة.. ام التشيع)؟؟

فلماذا دائما يفضلون (مصلحة ما يطلقون عليها(الامة)…. على مصلحة الشيعة العرب).؟

(ومصلحة الطائفة ككل .. على مصلحتنا كمكون شيعي عربي)؟؟

و(سوف ندحض من يدعون الدفاع عن التشيع).. (والشيعة هم ضحية هؤلاء انفسهم):

– تتباكون على البحرين .. بدعوى انها تحت الاحتلال الوهابي.. (لنمشي معكم).. (من يعاني اكثر.. الشيعة العرب بالعراق الذين تم قتل 20 الف شهيد وجريح ومعوق شيعي بالتظاهرات.. باقل من اسابيع معدودة) على يد جلاوزة المليشيات الاسلامية الموالية لايران خامنئي.. (الطرف الثالث).

والحكومة التي يراسها محسوب شيعيا (المرشح من قبل ايران) كما نعلم جميعا وبمباركة المرجعية والصدر وهادي العامري (باعترافهم جميعا) واقصد (عادل عبد المهدي).. السيء الصيت المقال..

ثانيا: القوات السعودية دخلت البحرين بموافقة الحكومة البحرينية.. فكم شيعي سقط قتيلا عند دخول القوات السعودية؟؟ الجواب (لا يوجد) ولكن حكومتكم المحسوبة شيعيا قتلت من الشيعة العرب بوسط و جنوب الرافدين (20 الف شهيد وجريح ومعوق).. فماذا تقول في ذلك يامن تتباكون على التشيع؟

فتفرطون (بالشيعة العرب.. باسم التشيع).. فهل هناك تناقض بين التشيع والشيعة العرب خاصة؟؟

– فاذا علة السنة (الخلافة).. فالدعوة لقيام دولة السنة والدفاع عن التسنن.. بدولة واحده تميع الحدود.. اوجدت داعش التي ضحيتها (السنة) قبل غيرهم.. فالسؤال (اذا يعاب على الاسلاميين السنة والمدافعين عن التسنن.. وعقيدتهم الخلافة) فكيف تريدون ان تطرحون بدعة (الدفاع عن التشيع بتميع الحدود لمصالح ايران القومية العليا بدولة ولاية الفقيه وبدعتها الايرانية)؟؟

– حماية التشيع والشيعة. .. نجده بجمهورية اذربيجان.. وبمملكة الشاه بايران نفسها.. ولكن منذ مجيء الخميني وبدعة ولاية الفقيه تقهقر الشيعة.. وضاعوا بحروب استنزاف واصبحوا مجرد مرتزقة بمليشيات تفرخها ايران.. بظل انظمة موالية لايران فاسدة مفسدة تسرق قوت الشيعة كما في اليمن والعراق و البحرين ولبنان.

– كاظم اليزيدي (الايراني).. جهده لم يكن (لمنع البريطانيين من ما يسميه البعض احتلال العراق).. بل (للدفاع عن الدولة العثمانية السنية الداعشية التي قتلت بالانضول 40 الف شيعي علوي بحملة واحده).. فكانت كارثة بان مراجع ايرانيين بالنجف لمجتمع شيعي عربي.. وهذا التناقض ادى لنكسات متتابعة للشيعة العرب بالشرق الاوسط حرمهم من حقهم بكيان سياسي لهم فقم الايرانية فيها مراجع ايرانيين يهيمنون عليها لمجتمع ايراني شيعي.. ومشيخة الازهر السني مشايخ مصريين يهيمنون عليها لمجتمع مصري سني.. الا في العراق التناقض (مجتمع شيعي عربي يهيمن عليه الغرباء من الايرانيين المدعومين من ايران ليصدرونهم كمراجع).

ولكل من يطرح .. (وحدة العراق.. ولا فرق بين الشيعة والسنة..وبقية هذه الكلاوات)..

هل تعلمون كل الماسي بعد ولكن.. فكيف يمكن تحقيق ما تطرحونه؟؟ ما هي الاليات لتحقيق ذلك؟

اولا: الفصل بين الدين والسياسة. كيف يتحقق ذلك؟؟ هل تريدون مثلا (قتل كل قومية ومذهب يطالبون بحقوقهم.. او يدافعون عن انفسهم)؟؟ (هل تريدون صدام جديد مثلا)؟؟ (لو مالكي جديد)؟؟ ثم عجيب نجد البعض يقيم باوربا كضياء الشكرجي.. ويريد (حزب بافكار يدعي انها ليبرالية وديمقراطية .. غير موجودة حتى باوربا )؟؟ وابين لكم كيف.. فهناك حقيقة عن وجود مخاوف من المكون الشيعي العربي والمكون الكردي و المكون السني.. من بعضها البعض .. وكل مكون له الحق بهذه المخاوف؟؟ فالم تحقق البوسنة وسويسرا .. ما تصبوا اليه عبر (اقامة اقاليم فدرالية) ثم انتقلت بعد ذلك (لفصل الدين عن السياسية) لان لم يعد بعد ذلك مبرر (لعدم الفصل) بعد طمئنة كل مكون من شرور المكون الاخر.. تطالبون ايضا..

ثانيا: المواطنة العابرة للانتماءات الدينية والطائفية والعرقية. ما هي الالية لديكم لتحقيق ذلك هل بالشعارات ؟؟ والقوانين الجوفاء؟؟ ام قمع المكونات الدينية وقومية باسم العرقية والطائفية؟ ايضا لا يمكن تحقيق ذلك الا عبر الاقاليم الفدرالية للانتقال لمرحلة الانتماء لهوية وطنية جامعة بعد طمئة المكونات الدينية والطائفية والعرقية من شرور بعضها على البعض الاخر..

ثالثا:. الليبرالية فما هي الحريات والفكر والثقافة. جميل.. وكيف تحققون ذلك ما هي الاليات ايضا لتحقيق ذلك؟؟ بالعراق اليوم (المفترض ديمقراطي انتخابي .. فيه حريات) ولكن الواقع قمع للمتظاهرين السلميين بمجازر جماعية وصلت الى 20 الف شهيد وجريح.. بانتفاضة تشرين؟؟ ويتم قتل اي صاحب فكر او صاحب راي يظهر على الفضائيات ليتم اغتياله.. ومطلبكم الرابع:

رابعا: العدالة الاجتماعية. اها؟؟ ماذا تقصدون بذلك وكيف تحققون ذلك؟؟ فكوني شيعيا عربيا متخوف من مخاوف حقيقية من عودة الحواضن السنية (المستوطنين السنة) لجرف الصخر.. فكيف تطمئنوننا ؟؟ اليس المفروض مثلا تطالبون ببناء مجمعات سكنية كبرى بجرف الصخر واللطيفية وغيرها من حزام بغداد شبيه بمجمع بسمايا الكبير.. لاسكان اهالي بغداد الراغبين بالسكن هناك لفك الحصار عن بغداد .. هذا الخناق الطائفي السني حولها من مستوطنين سنة اسكنتهم لاسباب طائفية الانظمة السنية ما قبل 2003.. هذا بعض من فيض

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم