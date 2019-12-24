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مارغو قصار تحيي شعبولا بنص لآية نصار

سجلت الفنانة اللبنانية مارغو قصار أغنية جمعت فيها شاعرتين لبنانيتين آية نصار ومايا كركي، حيث تناقشن على فكرة تناسب ما أرادت تقدميه كتحية للفنان المصري Image previewالراحل شعبان عبدالرحيم. تأتي هذه الأغنية كهدية لروح فنان جمعتها فيه صداقة، وتعبير عن امتنانها له بعدما سبق وأهداها أغنية وأرادت رد الجميل له بعد رحيله.

وطرحت قصار الفكرة على الشاعرة المميزة آية نصار لتنص كلامها، وأيضاً ألتقت الشاعرة مايا كركي للغاية نفسها، وجمعت الأفكار التي أشرف عليها قبل تسجيلها باللهجة المصرية الشاعر اسلام خليل، بعدما أعدتها موسيقياً مارغو بنفسها وتسلم دفة التوزيع جمال حبيب، وعرضتها على ثماني فنانين لبنانيين ليؤدوا الأغنية كتحية لفنانهم المحبوب.

وستسلم إدارة التصوير سيمو وهي من إنتاج حسن طرباه أما الإخراج فسيكون مع زاهى رشيد علامة.

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