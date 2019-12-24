مجمع الشعب السكني واجهة حقيقية للعمران في العاصمة

وسط بغداد يلوح مجمع سكني بتصاميم عمرانية متميزة وبفعاليات مختلفة تمتزج مابين السكنية والخدمية والتجارية لتعبر عن حاجة حقيقية للمواطن البغدادي لسد النقص الحاصل في عدد الوحدات السكنية للعاصمة بغداد .

مجمع الشعب السكني الذي يتكون من العديد من العمارات السكنية كاملة الخدمات بالإضافة الى فعاليات تجارية وترفيهية سيوفر: _ (504) وحدة سكنية _ مول تجاري حديث ومميز

_ مدارس _ مدينة ألعاب _ مسبح مغلق

_ ملاعب خماسية _ مطعم

كما يضم المجمع منظومة كهرباء مستمرة ومنظومة غاز ومنظومة إطفاء الحريق وخدمات الصيانة ونظام الأمن ومنظومة كاميرات مراقبة والأنترنت المركزي ومواقف للسيارات .