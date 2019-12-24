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محتجون يغلقون ميناء بالبصرة ويحتجزون موظفين باغلاق محطة كهرباء في كربلاء

اقدم محتجون صباح الثلاثاء على اغلاق ميناء المعقل في البصرة اقصى جنوب العراق.
وقال مراسل شفق ، ان متظاهرين يحاولون ايضا الدخول الى الساحة الخارجية لحقل غرب القرنة ١ قرب موقع شركة اكسن موبيل شمالي البصرة.
وفي كربلاء قال مصدر امني ان متظاهرين اغلقوا محطة كهرباء الخيرات الغازية، واحتجزوا الموظفين داخل المحطة من قبل الأهالي.
واضاف ان القوات الأمنية تتدخل لفتح الطريق وإخراج الموظفين

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