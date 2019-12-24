مدرب الارجنتين يرى بأن ميسي “وحد صفوف المنتخب”

قال مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، إن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال تعد “الأكثر صعوبة في العالم”، مشيرا إلى أن “التانجو” اكتسب النضج الكافي خلال عام 2019 بقيادة ليونيل ميسي.

وصرح سكالوني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأرجنتيني للعبة “تصفيات أمريكا الجنوبية أكثر صعوبة حتى من أوروبا، لأنك هنا تذهب للعب في المرتفعات، في ملاعب تعاني أرضيتها من الجفاف، تلعب في الصقيع، في الحر. كما أن التصفيات دائما ما كانت معقدة بالنسبة للأرجنتين”.

وحول نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة، ليونيل ميسي، الذي توج هذا العام بجائزتي الكرة الذهبية و”الأفضل” من الفيفا، قال “نعلم قيمته داخل الملعب، لقد نجح في توحيد صف الفريق بشكل يجعلنا نفخر به”.

وتابع “كجهاز فني هو لاعب إضافي في الفريق، نجحنا في عدم تمييزه عن الآخرين، لكنه يمنحنا القوة اللازمة، الآن أصبحنا في وضع يدعو للتفاؤل، أعتقد أننا اكتسبنا النضج الكافي كفريق خلال الأشهر الستة الماضية”.

وينتظر أن تنطلق التصفيات في أواخر مارس/آذار 2020 بين المنتخبات العشرة لأمركا الجنوبية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمونديال قطر مباشرة، على أن يخوض صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.

وتستهل البرازيل مشوارها أمام بوليفيا والأرجنتين أمام الإكوادور، وأوروجواي أمام تشيلي، وكولومبيا أمام فنزويلا وباراجواي أمام بيرو، بينما ستقام مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.