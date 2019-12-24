يتجه للمشاركة بإحتفالية “ياسر بوعلي” في موسم الرياض بالسعودية

فؤاد عبدالواحد ينثر إبداعات “بومحضار” في ليلتي تكريمه في الكويت بمركز الشيخ جابر الثقافي

خبر صحفي – 23 ديسمبر 2019 :

من خلال “ليلتين تاريخيتين” لتكريم أعمال الشاعر والملحن الراحل اليمني حسين بومحضار في دولة الكويت، شارك الفنان فؤاد عبد الوحد وقدم بشكل مميز وإستثنائي أربع روائع من روائع أرث “بومحضار”، بدأها بأغنية “لوخيروني”، ثم ألهب حماس الجمهور بأغنية “سير وتخبّر” وسط تفاعل وانسجام كبير بينه وبين الجمهور الكبير الحاضر في مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

وتابع فؤاد وصلته الغنائية برفقة فرقة مركز الشيخ جابر الثقافي بقيادة المايسترة خالد نوري، وسط إبداعات العزف والأداء وسط الديكورات المبهرة للحدث ووجود الفرقة الراقصة اليمنية، متنقلاً الى الأغنية الثانية التي بدأها بموال “قل للمليحة” الذي برهن من خلاله عن إمكاناته الصوتية وتعدد طبقاته، تبعه بأغنية “ريم اليمن”، ليختتم وصلته الغنائية بعدما أشاع جواً ممتعاً بأغنية “بين المحبين” ذات الإيقاعات الجميلة.

وأعرب فؤاد عبد الواحد عن سعادته بالمشاركة في هذه الليلتين المتميزتين في حب العملاق “بومحضار”، قائلاً: “سعدت بالمشاركة أمام جمهور الكويت الراقي في الصرح الموسيقي الكبير مركز الشيخ جابر الثقافي، وقالنا ما قاله بومحضار وساهمنا بنثر فنه تكريماً لهذا الأصيل الذي رسم خطاَ فنياً للأجيال كلاماً ولحناً”، شاكراً ومثنياً على الكويت الذي يعتبرها بلده الثاني، والى مركز الشيخ جابر على فكرة الإحتفال بالمبدعين من طراز الشاعر والملحن الراحل حسين أبو بكر المحضار، مؤكداً إستعداده دائماً لتكريم المبدعين الذين تعلم منهم أصول الفن والأداء.

هذا وشارك في الليلتين الإحتفاليتين يوم 19 و 20 ديسمبر 2019 الفنان القدير عبد الله الرويشد والفنان عبد العزيز الضويحي.

ومن جانب آخر، يتوجه فؤاد عبد الواحد الى السعودية للمشاركة في “ليلة ياسر بوعلي” في موسم الرياض، بمشاركة مجموعة من الفنانين الذين سيحيون الليلة معاً تكريماً للملحن المبدع ياسر بوعلي من إعداد ورعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا.

ملاحظة: الصور المرفقة من حفل تكريم “بومحضار” في الكويت