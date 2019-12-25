أنشيلوتي رابع أغلى مدرب بـ”البريميرليغ”.. من هم الـ5 الكبار؟

ووفقا للصحيفة الإنجليزية ، سيتقاضى المدرب الإيطالي المحنك 13.5 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافية في حال بقاء إيفرتون في الدرجة الممتازة.

ويذكر أن أنشيلوتي كان يتقاضى أقل من نصف هذا المبلغ، عندما كان مدربا لنابولي الإيطالي، قبل أن تتم إقالته مطلع هذا الشهر.

أما بالنسبة لمدرب أرسنال الجديد، الإسباني ميكيل أرتيتا، فلن تكون حصته بنفس “دسامة” راتب نظيره الإيطالي، حيث سيتقاضى مساعد بيب غوارديولا السابق قرابة 6 ملايين يورو سنويا.