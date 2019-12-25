أنشيلوتي يتوعد ليفربول بسيناريو نابولي.. “جماهيره تخافني”

وكان أنشيلوتي قد هزم ليفربول بنتيجة 2-0، مع فريقه السابق نابولي الإيطالي، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أشهر.

وفي تصريحاته الأولى كمدرب لإيفرتون، الغريم التاريخي لليفربول، وجه المدرب الإيطالي المخضرم تحذيرا لبطل أوروبا، بأنه سيكرر فعلته وسيهزمهم.

وقال أنشيلوتي: ” ليفربول غير معتادون على الخسارة، لكني أعلم أن جماهير إيفرتون يريدون هزيمة ليفربول. ليس علينا الانتظار كثيرا لتحقيق ذلك، لدينا مباراة معهم في الخامس من يناير”.