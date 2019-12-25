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اتحاد الكرة: عشر اندية ترغب بترحيل الدوري الى الموسم المقبل

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم أن أكثر من 10 أندية مشاركة في منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم جمعت تواقيع لترحيل الدوري هذا الموسم الى الموسم المقبل.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات علي جبار في تصريح ان ار تي” اليوم (24 كانون الاول 2019)، إن “الاتحاد يفتح أبوابه للاستماع لآراء جميع الأندية للوصول الى الحل المناسب حول استمرار الدوري الممتاز للموسم الحالي”.

وبين جبار أن” البلد يمر بظروف حرجة وهناك صعوبة في استمرار الدوري” مؤكدا أن” سلامة اللاعبين والجماهير الرياضية هو أهم من المنافسة “، مشيرا الى أن “لجنة المسابقات هي من ترسم سياسة الدوري وليس الأندية ولا بد من إيجاد حل لاستمرار الدوري هذا العام لأن إلغائه أمر مستحيل”.

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