استحالة السيطرة على الجماهير الغاضبة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

للأسف الشديد لعبت القنوات الفضائية الحزبية السياسة العراقية دورا سيئا في تاليب الشارع الشعبي عليهم بسبب جهل معظم الاعلاميين والصحفيين وفشل وسذاجة قادة للاحزاب الذين وصلوا بمركز القرار اما عن طريق الصدفة أو من خلال الموروث العائلي الديني لا اكثر، القنوات اكتفت في التطبيل والتزمير للاحزاب المالكة لتلك القنوات، وباتت الوجوه التي تطل علينا طيلة ال 16 عشر السنة الماضية هي نفسها والضيوف من كتاب وصحفيين غالبيتهم جهلة وليسوا متخصصين تم تقديمهم كمحللين ومتخصصين وباحثين وغالبيتهم فاشلين هم نفسهم، مستشار اعلامي لزعيم جدا جدا جدا كبير استضافته كل القنوات ساعات واستضافته الميادين والجزيرة والبي بي سي وسي أن أن والعحيب عاجز أن يكتب مقال صحفي بسيط، فكيف يتم بلورة راي عام شعبي لفضح الارهاب والقتلة، بل تعمدوا على إعادة ضباط بعثيين شيعة وضموهم إلى احزابهم حتى عندي صديق كان زميل دراسة لي كان عضو شعبة في حزب البعث اعادوه وسلموه منصب جدا مهم وفضلوه على الأخ العميد الطيار محمد الخضري والذي عارض صدام وشارك بالانتفاضة، إعادة هذا الشخص البعثي اعطى مبررا لعودة البعثيبن للجيش والداخلية، الجماهير الثائرة أصبح من الصعب السيطرة عليها لذلك هذه الجماهير لاتميز بين الصديق والعدو والقادم لشيعة العراق هو سيء ونصع اليكم اقوال لفيلسوف فرنسي كتب عن سايكلوجيا الجماهير وتحدث عن بروز التظاهرات في أوروبا وتهديدها الأنظمة السياسية القائمة

اقوال جوستاف لويون

من يستطيع ايهام الجماهير يصبح سيدا لهم، ومن يحاول ازالة الاوهام عن اعينهم يصبح ضحية لهم.

لايمكننا مناقشة عقائد الجماهير، كما لايمكننا مناقشة الاعصار.

الجماهير مجنونة بطبيعتها، فهي قد تذبح شخص دون التأكد انه هو المذنب، اذا احبت الجماهير دينا أو رجلا تبعته حتى الموت كما يفعل المسيحيون المتعصبون وراء رهبانهم، والمسلمون وراء شيوخهم.

الجماهير تحرق اليوم ما كانت قد تبعته بالأمس وتغير افكارها كما تغير قمصانها.

عواطف الجماهير

من خصائص الجماهير سرعة الانفعال، والتزق، والعجز عن المحاكمة العقلية وانعدام الراي الشخصي والروح النقدية والمبالغة في العواطف والمشاعر.

سرعة انفعال الجماهير وخفتها وتزقها: الجمهور تقريبا يقاد من قبل اللاوعي ( الانفعالا التحريضية التي تخضع لها الجماهير قد تكون مدمرة ( انها مستعدة للموت من اجلها)

التحريض يهيج الجماهير

سرعة تاثر الجماهير وسذاجتها وتصديقها لأي شيء، الجماهير تتأثر بسرعة من أي مقترح.

ان خلق الأساطير التي تنشر بين الجماهير تستخدم لتصديق الحادثة ولتشويه الأطراف الأخرى أو لتضخيم الحدث.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.