اسيا سيل تصدر توضيحا بشان مزاد خيري في بغداد

اصدرت شركة اسيا سيل للاتصلات، الاثنين، توضيحا حول الفيديو المنشور بشأن تنظيم مزاد خيري من قبل الشركة في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي للشركة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (24 كانون الاول 2019)، ان “شركة آسياسيل تود ان توضح للرأي العام حول حقيقة الفديو المجتزأ من مزاد خيري والذي حصل في بغداد بتاريخ 22 كانون الاول 2019 وبحضور عدد من وجهاء العشائر واصحاب المراكز التجارية في العراق”.

واضاف، انه “في الوقت الذي تبادر فيه آسياسيل لخدمة المجتمع العراقي ودعم الجوانب الانسانية المتعددة، بادرت آسياسيل باعلان مزاد خيري تنوي من خلاله التبرع بريعه لجهات اجتماعية من الشعب العراقي، حصل المزاد على اعلى قيمة له بمبلغ 86 مليون دينار عراقي في المرحلة الاولى والتي ستذهب جميعها لدور رعاية المسنين في العاصمة بغداد”.

واوضح، “في الوقت نفسه، تؤكد آسياسيل باستمرارها بنهجها الذي تتوسم به في خدمة المجتمع العراقي ودعم كافة شرائحه، ولايخفى عن الجميع ما نفذته آسياسيل من مشاريع عملاقة تخدم المسيرة العلمية والجانب الصحي والانساني”.

وتابع، انه “على سبيل الذكر لا الحصر؛ انشاء اكثر من 25 مختبرا في معظم الجامعات العراقية، حملات تشجير مختلفة في اكثر من محافظة عراقية، دعم اللاجئين والنازحين خلال فترات الازمات، دعم مشاريع ريادة الاعمال لدعم الشباب العراقي وتوفير فرص العمل، اعداد دورات تدريبية متخصصة لآلاف الطلبة العراقيين، انشاء اكثر من متحف في اكثر من مدينة عراقية بالاضافة الى العديد من المشاريع التي لايسع المجال لذكرها”.

واشار الى ان “آسياسيل، عائلة العشرة الاف موظف عراقي تتعهد بالتزامها بالوقوف دائما بجانب الشعب العراقي وتلتزم بمسيرتها الانسانية وهويتها الوطنية”.

ا.ح