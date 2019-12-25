اعتراضات على المادة 15 من قانون الانتخابات والمحكمة تتلقى طعن الكورد الفيليين بفقرات

وصف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا يوم الثلاثاء ان المادة ١٥ من قانون الانتخابات مررت ضمن أجواء سريعة معتبرا ان هذه المادة “دقت اسفين تقسيم العراق”..

وقال الجربا خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب “، أن الحديث عن الانتخابات المبكرة أكذوبة سياسية ابتدعها البعض لتقسيم العراق “.

وأشار إلى أن هناك مشاكل كبيرة بين الاقضية والدوائر المتعددة إداريا “. لافتا إلى أن التصويت على المادة ١٥ ستذهب بالبلاد إلى المجهول ونحو تقسيم “.

وأضاف أن المادة مررت بأجواء سياسية سريعة دون إجراء مداخلات نيابية “.

وصوت مجلس النواب العراقي، على فقرات “حاسمة” من قانون الانتخابات.

وقال مصدر برلماني ان مجلس النواب صوت في جلسته اليوم على الفقرات 15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

من جهته قال مصدر برلماني ان الكتل الكوردستانية قد غادرت جلسة المجلس احتجاجا على المادة 15 و16 من قانون الانتخابات.

الى ذلك قدم الكورد الفيليون طعنا بقانون الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم ادراج مقاعد لهم ضمن مشروع قانون الانتخابات.

وقدم الفيليون طعنا الى اعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة الاتحادية.