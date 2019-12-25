الأولمبي يغادر إلى تايلاند بحثاً عن تذكرة أولمبياد طوكيو

فرق الممتاز توافق على مقترحات المسابقات لتنظيم الدوري

الناصرية – باسم الركابي

حالت التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات الشعبية في بغداد وجميع محافظات الوسط الجنوب دون استئناف الدوري الممتاز بكرة القدم الذي توقف من الجولة الرابعة التي توقفت في السادس والعشرين من تشرين اول الماضي قبل ان تعلن اللجنة رفضها لاستئناف الدوري للسبب نفسه خلال الاجتماع المشترك الذي جمع ممثلي فرق الأندية الممتازة واللجنة والاتحاد ولحين انفراج الأمور الى ما بعد شهر من الان، واسفر الاجتماع عن تحديد الأول من شباط المقبل موعدا لإقامة البطولة بالية الدوري من مرحلة واحدة ومن خلالها تتم تسمية البطل إضافة الى فريقين يهبطان للدرجة الأدنى في حال انتهاء الاحتجاجات وغير ذلك ستكون المشاركة اختيارية ومن دون هبوط أي فريق وعندها سيعلن عن إلية البطولة الأخرى الأمر الذي وافقت عليه جميع الأندية لابل اثنت عليه كما شاهدنا ذلك من خلال اللقاءات التي اجراها الزميل مندوب القناة الرياضية العراقية في إعقاب انتهاء الاجتماع مع عدد غير قليل من الحضور حيث وصف الجميع مقترح لجنة المسابقات بالصحيح والمقنع كما منح الفرق الامل في ان تبقي التعامل مع اللاعبين من حيث صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

الاول من شباط

ومهم ان يحدد الأول من شباط المقبل موعدا لاستئناف الدوري ومن مرحلة واحدة امام تحقيق فرصة اللعب لجميع اللاعبين امام عدم جدوى المباريات التي تلعبها تجريبيا فيما بينها قبل ان تسوغ الفرق من توقف الدوري امام خروجها من البطولات حيث الجوية وخسارة الشرطة وبعد توقف الدوري كان ترتيب الفرق المشاركة هو ( الجوية والصناعات والوسط والنفط والزوراء والنجف والميناء والجنوب والكهرباء والأمانة والشرطة والكرخ واربيل والديوانية والقاسم والسماوة والحدود والطلبة ونفط ميسان وزاخو) وكانت فرق الجنوب والكهرباء وزاخو قد لعبت أربع مباريات فيما لعبا فريقا نفط ميسان ونفط الوسط مباراتين والبقية خاض كل منهم ثلاث مواجهات.

المباريات الرسمية

ولان خوض المباريات الرسمية ستكون دائرة للمنافسات الفقرية وامام اللاعبين أنفسهم في تحقيق فرصة الدعوة لتمثيل المنتخب التي لازال يستمر معها المدرب كاتانيتش في التعامل مع من يجد من اللاعبين القدرة على التمثيل وسط توجه واضح في منح الفرصة امام الوجوه الشابة ولازال يسير المدرب معها في الاتجاه الصحيح كما يظهر تأثير الدوري ومنهم من يلعب للمنتخب الوطني الذي سيكون في فترة اعداد لخوض مباراة هونغ كونغ القادمة ضمن التصفيات المزدوجة وأهمية التحضير لها بتركيز ولان الأمر متعلق بالجانب الفني باللاعبين امام مباراة مصيرية للمنتخب لان الفوز فيها سيضمن إحدى بطاقتي التأهل للتصفيات الحاسمة لبطولة كاس العالم التي ستقام بقطر 2022 ولان المنتخب متصدرا لفرق مجموعته ويتوجب دعم المشوار من كل الجوانب.

مشاركات

سيشارك فريق الزوراء في الدور التاهيلي الثاني المؤهل لدوري إبطال اسيا للعام القادم 2020 عندما يخرج الى طشقند لمقابلة بونيودكور الاوزبكي في الحادي والعشرين من الشهر القادم وفي حال فوزه في اللقاء المذكور سيلاعب فريق العين في الثامن والعشرين من الشهر نفسه ضمن الدور التاهيلي الثالث على امل ان يواصل مشواره اذا ما تخطى العقبتين المذكورتين للعب في المجموعة الرابعة التي تضم فرق اندية سيباهان الايراني والنصر السعودي والسد القطري ويأمل ان يجهز الفريق بالشكل المطلوب لانه سيكون امام مهمة ليست بالسهلة كما وصفها مدرب الفريق امام نقص لابل انعدام الامول المشكلة التي يعاني منها النادي باستمرار على الصعيد نفسه سيلعب بطل الدوري المحلي الشرطة في المجموعة الأولى مع فرق أندية ( الوحدة الاماراتي والفائز من الأهلي السعودي واستقلال دوشنبيه والفائز من الكويت والفيصلي الاردني والريان القطري واستقلال طهران ومهم ان ستعيد الشرطة توازنه في لقاء الإياب مع الشباب السعودي لتدارك الأمور ولو من خلال نتيجة مناسبة ولو لامستحيل بكرة القدم لكن الكل في الشرطة بمن فيهم الأنصار يرون ان المهمة تحتاج الى معجزة لكن سيكون شيئا مقبولا لو خرج الفريق بنتيجة مناسبة.

مغادرة الاولمبي

يغادرنا يوم غد الجمعة المنتخب الاولمبي الى تايلاند للمشاركة بالنسخة الرابعة لبطولة كاس اسيا تحت 23 سنة التي ستقام للفترة من الثامن كانون الثاني المقبل ولغاية السادس والعشرين منه وسيلعب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات استراليا والبحرين وتايلاند ويكون المنتخب قد انهى معسكره في دبي الذي بدا من التاسع الى أمس الأربعاء بعدما شارك ببطولة دبي الودية ويكون قد خاض اللقاء الثاني امام منتخب اوزبكستان بحضور جميع اللاعبين للانتهاء من تسمية ال23 لاعبا وإرسال أسمائهم للجنة المنظمة ومؤكد ان المدرب غني شهد قد تكونت عنده صورة كاملة فيما يتعلق بمن يستحق تمثيل المنتخب في بطولة مهمة ومجموعة صعبة تمثل الطريق الأول نحو الحصول على تذكرة اللعب بمسابقة كرة القدم في اولمبياد طوكيو العام المقبل ومهم ان يعتمد المدرب على مجموعة لاعبين منها تسعة لاعبين لعبوا مع المنتخب الوطني وقد حدد ملامح الطريق المطلوب امام كل لاعب يستحق تمثيل المنتخب لانه يدرك طبيعة المهمة له شخصيا بعدما قاد نفس الفريق في بطولة البرازيل 2018 في مشاركة سجلتها ذاكرة العراقية واليوم سيكون امام مشاركة مختلفة في ظل التطور الذي حققته الكرة الأسيوية وسيكون امام تحديات منذ البداية لان فرق المجموعة استعدت اكثر منا وتوفرت لها فرص اعداد وسط استقرار دورياتها وعلى اللاعبين بذل الجهود الكبيرة من اجل تحقيق الانجاز لانه سيكون امام مواجهة فرق مجموعته القوية وأهمية التعامل معها بدقة وتركيز عندما يواجه منتخب استراليا في افتتاح مشواره يوم الثامن من الشهر القادم وذلك عند الساعة الواحدة والربع ومهم ان يتخطى الفريق اللقاء الاول لانه مفتاح النتائج الأخرى وما يحيط بها ولان المرور منها يعطي دفعة كبيرة للفريق الذي سيواجه منتخب البحرين بنفس الوقت في الحادي عشر امام منتخب البحرين كما سيخوض اخر مبارياته امام تايلاند عند الساعة الرابعة من عصر يوم الرابع عشر وسط أجواء التفاؤل التي أعلن عنها المدرب واصفا الفريق بالقادر على المنافسات وقطع التذكرة.

ويقول جليل زغير رئيس فرع اتحاد الكرة في ذي قار المشاركة الاولمبية تعتمد على جهود اللاعبين وفكر المدرب صاحب التجربة الأخيرة عندما قاد المنتخب نفسه في اخر بطولة في البرازيل واليوم ارى ان مجموع اللاعبين تحت أنظار المدرب هم قادرون على تمثيل المنتخب أفضل تمثيل من خلال وجود عدد مهم من لاعبي المنتخب الوطني ممن تنطبق أعمارهم مع شروط اللعب امام مباريات المجموعة الصعبة التي يأمل ان يتجاوزها وتحقيق البداية المهمة في الصراع على إحدى تذاكر الانتقال واللعب بمسابقة كرة القدم في طوكيو واجد ان جهاز الفريق الفني قادر على انجاز الأمور من خلال التعاون مع المدرب لان مباريات المجموعة الثلاث ستكون غاية بالصعوبة ومهم جدا ان سيكون التركيز على اللقاء الأول لأكثر من سبب حيث قوة الفريق الاسترالي ولكونها تشكل البداية نحو التقدم والتطلع الى اللقاء الأخر وفي ان يتقدم المنتخب من دور لأخر في ظل وجود مجموعة اللاعبين التي ظهر منها مع المنتخب الوطني في التصفيات الأخيرة كما سيكون لتواجد المدرب كاتينش في البطولة سيحفز اللاعبين لتقديم اللعب القوي لتحقيق فرصة الدعوة للمنتخب الوطني مع ان اللاعبين اختيروا وفق مواصفات فنية خضعت لخبرة الجهاز الفني.