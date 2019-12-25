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السهيل يكشف عن مشاورات اختيار رئيس للحكومة

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل، الثلاثاء، ان مشاورات اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء مستمرة، دون التوافق الكامل على مرشح .

وقال في بيان ان “توجهات الشارع والمرجعية الدينية واضحة في اختيار شخصية مستقلة غير جدلية يتم التوافق عليه شعبيا وعدم الاصرار على حل الامر سياسيا دون النظر الى هذه المطالب”.

واضاف السهيل ان “المشاورات السياسية باختيار الشخصية لم تصل الى الحل النهائي لحد الان والبحث جار عن بديل مستقل”.

وعبر عن “الامل بالوصول الى التوافق الكامل لشخصية تلقى القبول الشعبي من اجل انهاء هذه الازمة وعودة الامن والاستقرار لعموم البلاد والتي اثرت استمراريتها على الجميع وبمستويات مختلفة”.

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