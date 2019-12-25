اللجنة القانونية تعد جدولا ملحقا لقانون الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي، الأربعاء، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستقوم بإعداد جدول ملحق لقانون الانتخابات، في ما يخص احتساب القضاء دائرة انتخابية مستقلة.

وبين المياحي في تصريح لـ”ديجيتال ميديا ان ار تي” اليوم، أن “احتساب القضاء دائرة انتخابية مستقلة يتطلب مدة زمنية طويلة، خاصة أن هناك الكثير من الاقضية المستحدثة ضمن كل محافظة من محافظات العراق”، منوها بأن “العراق يفتقد لإجراء تعداد سكاني يحدد عدد سكان الأقضية”.

وأضاف المياحي أن “اللجنة القانونية في مجلس النواب ستقوم بإعداد جدول ملحق لقانون الانتخابات، في ما يخص احتساب القضاء دائرة انتخابية مستقلة”.

وتابع أن “الشارع يطالب حاليا بإجراء انتخابات مبكرة، وأن احتساب القضاء دائرة انتخابية يحتوي على الكثير من المشاكل الفنية التي تمنع ذلك”.

يشار الى أن مجلس النواب العراقي صوت على المادة 15 من قانون الانتخابات التي تسببت بخلافات عميقة بين الكتل طيلة الفترة الماضية، ونصت المادة على أن يتم اعتبار كل قضاء (مدينة) دائرة انتخابية، على أن يكون لكل 100 ألف شخص مقعد بالبرلمان، وفي حال قل عدد نفوس القضاء عن هذا العدد، يدمج في قضاء مجاور له.