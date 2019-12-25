انفلات أمني واشتباكات بأسلحة بيضاء وعصي في كربلاء

شهد شارع السناتر وسط مدينة كربلاء، اليوم الاربعاء، اشتباكات عنيفة بين مجهولين ومواطنين، جرت بأسلحة بيضاء وعصي.

وقال شهود عيان “تعرض العديد من المواطنين الى اصابات مختلفة، فيما دخلت القوات الامنية الى المنطقة المذكورة، في وقت لاحق”.