ترشيح البناء محافظ البصرة لمنصب رئيس مجلس الوزراء

افادت انباء مؤكدة واردة من العاصمة بغداد يوم الاربعاء ان تحالف البناء بزعامة الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد رشح محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

وبحسب المعلومات فإن تحالف البناء عقد اجتماعا في وقت متأخر من ليلة استمر حتى فجر اليوم اليوم افضى الى ترشيح العيداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وتشير المعلومات الى ان التحالف سيرسل كتابا الى رئاسة الجمهورية لغرض تكليف العيداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار الى ان تحالف “البناء” وبأعتباره الكتلة الاكبر كما يزعم كان قد قدم مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الاعمال الحالية قصي السهيل لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الا انه لم يحظَ بتأييد المحتجين وتحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليتم سحب ترشيحه.