تصاعد فعاليات الإضراب العام والعصيان المدني في الناصرية

ذي قار / حسين العامل

تصاعدت فعاليات العصيان المدني في ذي قار على خلفية إخفاق الطبقة السياسية في تسمية مرشح لرئاسة الوزراء يلبي مطالب المتظاهرين ضمن المدة الدستورية ،

وفيما وصفوا الطبقة السياسية بالعاجزة عن اختيار البديل المناسب لإدارة المرحلة الانتقالية ، دعوا القضاء الى زج رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والمتورطين بقمع التظاهرات بالسجن.

وقال الناشط المدني عدنان عزيز دفار السعداوي للمدى إن ” المتظاهرين في محافظة ذي قار ومن مختلف الشرائح الاجتماعية واصلوا تظاهراتهم في ساحة الحبوبي كما قام عدد من المتظاهرين ليلة الاحد وصباح الاثنين بغلق الجسور والشوارع الرئيسة والتقاطعات الحيوية وسط الناصرية”، منوهاً الى أن ” أسر شهداء التظاهرات في ذي قار قاموا أيضاً باعتصام يوم الاحد أمام رئاسة محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بتفعيل أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة بحق القيادات الأمنية المتورطة بقتل ضحايا التظاهرات وأن يجرِي تنفيذ تلك الاوامر بصورة فعلية وأن لا تبقى حبراً على ورق”.

وأشار السعداوي الى أن ” رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد حيدر حسين اللامي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال عشرة أيام من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ أوامر القبض على المتهمين”.

وعن الإخفاق في تسمية رئيس الوزراء قال الناشط المدني إن ” لجوء الطبقة السياسية الى التسويف في تسمية مرشح مستقل لمنصب رئيس الوزراء والمماطلة في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة دفع المتظاهرين الى تبني سياسة التصعيد في الفعاليات الاحتجاجية وإدامة زخم العصيان المدني والاستمرار في الإضراب العام “، وأضاف أن ” التسويف والمماطلة وترشيح أسماء غير مقبولة من الشعب لمنصب رئيس الوزراء هو استهتار بإرادة ومطالب الشعب”.

وأكد السعداوي أن ” عملية التغيير باتت مسألة تحدي بين الطبقة السياسية والشعب ، وإن الشعب قَبِل التحدي من خلال إصراره على التظاهرات وتبني السلمية والتحلي بروح الثبات المطاولة في ميادين التظاهر” ، مشدداً أن “التغيير بات خياراً مصيرياً وليس خياراً ترفيهيا يدخل ضمن إطار السياحة السياسية كون المشاركون بالتظاهرات دفعوا الدماء والشهداء ولن يعودوا دون تحقيق مطالبهم” منوهاً الى أن ” مطالب الشعب العراقي وحركة الاحتجاج والتظاهرات المطلبية تحظى اليوم بتأييد واسع سواء من الجماهير أو المرجعية ناهيك عن التأييد الأممي والدولي”.

وشهدت محافظة ذي قار تصعيداً واسعاً في فعاليات الإضراب والعصيان المدني تواصلت من ليلة الأحد حيث كان من المقرر الإعلان عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد واستمرت طيلة نهار الاثنين ، إذ قام المتظاهرون بقطع جسور السريع والحضارات والنصر والزيتون وسط الناصرية والسيطرة على التقاطعات والشوارع الحيوية وإغلاقها بالإطارات المحترقة ، هذا ناهيك عن فعاليات الإضراب العام التي عطلت الدوام في المدارس وجميع الدوائر الحكومية ما عدا الخدمية منها.

وفي ذات السياق صدر بيان عن ثوار ساحة الحبوبي في الناصرية يدعو ” رئيس الجمهورية الى تولي مهام رئيس الوزراء بعد أن عجزت القوى السياسية عن ترشيح رئيس وزراء مناسب “، مشدداً على أن ” تكون مدة المرحلة الانتقالية ستة أشهر يجري خلالها التهيئة للانتخابات وحل مجلس النواب بعد تشريع القوانين المطلوبة لأجراء انتخابات جديدة”.

كما حمل البيان ” رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والكتل السياسية مسؤولية وتبعات المماطلة والتسويف ، مشددين على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين خلال أسبوع واحد”، كما حمل ” قادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الخروقات الامنية التي باتت تهدد أبناء المحافظة ولاسيما عمليات الخطف والاغتيال للناشطين”.

وأكد بيان ثوار ساحة الحبوبي أن ” المتظاهرين سيستخدمون كل الوسائل المتاحة لحماية الناشطين من المخاطر التي تتهددهم”، مؤكدين أن ” استمرار الإضراب العام في دوائر الدولة والجامعات والمدارس مرتبط بمدى جدية الحكومة والبرلمان بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الثائرين”.

ودعا البيان “القضاء العراقي الى اتخاذ موقف حازم اتجاه المتورطين بارتكاب المجازر ضد المتظاهرين في محافظة ذي قار وعموم العراق واصدار أوامر قبض بحق القائد العام للقوات المسلحة ومحافظ ذي قار والمسؤولين الأمنيين في المحافظة الذين جعلوا من محافظة ذي قار تصنف كمدينة منكوبة”، كما طالب ” بتعديل قانون مفوضية الانتخابات بما يلبي مطالب الشعب، وإقرار قانون انتخابات وفق الترشيح الفردي والدوائر الانتخابية المتعددة وحصول المرشح على أصوات أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين “. كما شدد بيان ثوار ساحة الحبوبي على ” منع مزدوجي الجنسية وأصحاب المناصب الحكومية العليا من مدير عام فما فوق وذوي الدرجات الخاصة من الترشيح في انتخابات مجلس النواب القادم “.

وكان مصدر طبي في محافظة ذي قار كشف يوم السبت ( 21 كانون الأول 2019 ) عن اغتيال شخص واحد واصابة شخصين أخرين بجروح مختلفة ، بعد تعرضهم لمحاولتي اغتيال على يد أشخاص مجهولين يومي الخميس والجمعة ، وفيما اتهم ناشطون في مجال التظاهرات أحزاب السلطة المتضررة من التظاهرات بارتكاب جرائم الاغتيال ، أكدوا إنهم رفعوا شعار مستمرون لحين تحقيق كامل مطالبهم المشروعة. وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار كشف في يوم الأربعاء ( 10 كانون الأول 2019 ) إن إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الأول لغاية 10 كانون الأول 2019 ) ، بـلغت ( 98 ) شهيداً وأكثر من 2650 جريحاً ونحو 500 متظاهر معتقل فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة، فيما تشير بيانات المؤسسات الصحية الى أن من بين الضحايا أكثر من 38 شهيداً و 750 جريحاً وأكثر من 250 معتقلاً خلال شهر تشرين الأول 2019.

وكانت العديد من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة ذي قار قد شهدت انطلاق التظاهرات المطلبية في يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول 2019 واستمرت لسبعة أيام توقفت بعدها لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين ( ع ) ، لتعاود بعدها في يوم الجمعة ( 25 تشرين الأول 2019 ) ، وقد بلغ إجمالي ضحايا التظاهرات في عموم العراق من الأول من تشرين الأول وحتى نهاية تشرين الثاني 2019 ، ( 432 ) شهيداً و 19 ألف جريح وأكثر من 3 آلاف معتقل ومختطف ومغيب.