رئيس اركان الجيش يوجه رسالة الى العراقيين

وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، رسالة الى العراقيين، مؤكدا على ان الجيش وباقي القوات الامنية هم صمام الامان للعراقين وممتلكاتهم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، اليوم (24 كانون الاول 2019)، ان “رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ترأس المؤتمر الامني الموسع في قيادة العمليات المشتركة بحضور معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوة البرية وعددا من قادة العمليات والفرق، حيث تناول المؤتمر مناقشة الوضع الامني في قواطع العمليات والاطلاع على أخر المستجدات الامنية فيها”.

واضاف، انه “بهذا الصدد وجه رئيس الاركان القادة بالعمل بنفس الهمة والاندفاع من خلال تغيير أساليب القتال وتحديث الخطط باستمرار في التعامل مع بقايا العصابات الارهابية، بالاضافة الى التنسيق بين كافة القطعات العسكرية”.

واوضح، انه “وجه رسالة للشعب العراقي بأن أبناءكم وأخوانكم في الجيش وباقي القوات الامنية هم صمام الامان للعراقين وممتلكاتهم فهناك قوات تقاتل الارهاب واخرى تقوم بتأمين وحماية المتظاهرين والوقوف معهم لحين تحقيق مطالبهم المشروعة التي خرجوا من أجلها”.

وتابع البيان، ان الغانمي “اكد على الالتزام بالسياقات والاوامر العسكرية”.

ا.ح