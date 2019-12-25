ضبط 24 الف قطعة علكة منتهية الصلاحية في السليمانية

اعلنت مديرية الامن الاسايش في السليمانية يوم الثلاثاء عن ضبط 24 الف قطعة علكة منتهية الصلاحية اذ كان من المقرر ان يتم تعبئاتها بأغلفة جديدة وبيعها في الاسواق على المواطنين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه بهدف القضاء على الاطعمة والاغذئية غير الصالحة للتناول، والحفاظ على صحة المواطنين تمكنت قواتنا وبالتعاون المشترك مع لجنة قائممقامية المحافظة من ضبط معمل لتصنيع العلكة في حي “رابرين” في السليمانية يحتوي على 24 الف قطعة علكة منتهية الصلاحية.

واضاف البيان انه منذ عام 2017 فان صلاحية تلك العلكة قد انتهت، مشيرا الى ان المعمل كانت لديه نية بازالة الاغلفة القديمة من عليها وتعبئاتها بأغلفة جديدة لبيعها على المواطنين.