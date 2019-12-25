طائرات مجهولة تقصف مواقع مسلحين قرب الحدود العراقية

أفاد المرصد السوري بأن قصفا طال اليوم الأربعاء مقرات تتبع فصائل إيرانية ولحزب الله اللبناني في مدينة “البوكمال” السورية بمحافظة دير الزور القريبة من الحدود العراقية.

وقال المرصد إن انفجارات عدة حدثت الأربعاء ضمن المناطق التي تتواجد فيها الفصائل الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

وأضاف أن “القصف استهدف مقرا يتبع الميليشيات الإيرانية في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر”.

وكانت صحيفة جيروسالم بوست قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعمل على تصعيد الخطوات الإسرائيلية ضد القوات الإيرانية في سوريا بهدف إقناع نظام طهران بالانسحاب من البلد الذي تقطعه الحرب، في المستقبل القريب.

وذكرت الصحيفة، أنه وفقا لخط التفكير الجديد هذا، فإن الخطوات ستكون متواصلة من الضغط على القوات الإيرانية لدفعها إلى مغادرة سوريا بشكل كامل تقريبا.

وقال بينيت، الذي تقلد منصبه في نوفمبر الماضي، في تصريحات في الآونة الأخيرة تحدث فيها عن تقييمات أمنية، إن “هناك احتمالا كبيرا أن يحدث هذا”، مضيفا “أتوقع أنهم سيغادرون قريبا”.