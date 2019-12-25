عاشق يُصلب
عصمت شاهين دوسكي
عجبتُ لصمتك …
أيهان الحبيب إذا طلب ….؟
أم شوق الطلب لعينيك ليس مطلب ؟
في القلب أنت نعيم الهوى
لكنك كالنار تزيد اللهب
**********
عجبتُ لبعدك إن طال بلا سبب
كنا نمضي الأوقات كلام وعتب
كبرت قليلا أم اكتفيت بالمال والمنصب ؟
صببتَ في فمي عسلا وبعدها اقتضب
لبستَ رداء أبيض وأنا في سمائي أنتحب
أبحثُ عنك في وجوه الحب
فلا أرى إلا وجوها من سُحب
*************
أسأل نفسي ماذا جرى للحبيب
فقري السبب وأنت تبحث عن الذهب ؟
أين الشوق واللوعة ونبض القلب ؟
سلام على عاشق مثلي في محرابك يُصلب
في محرابك يُصلب