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عاشق يُصلب

عاشق يُصلب

عصمت شاهين دوسكي

عجبتُ لصمتك …

أيهان الحبيب إذا طلب ….؟

أم شوق الطلب لعينيك ليس مطلب ؟

في القلب أنت نعيم الهوى

لكنك كالنار تزيد اللهب

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عجبتُ لبعدك إن طال بلا سبب

كنا نمضي الأوقات كلام وعتب

كبرت قليلا أم اكتفيت بالمال والمنصب ؟

صببتَ في فمي عسلا وبعدها اقتضب

لبستَ رداء أبيض وأنا في سمائي أنتحب

أبحثُ عنك في وجوه الحب

فلا أرى إلا وجوها من سُحب

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أسأل نفسي ماذا جرى للحبيب

فقري السبب وأنت تبحث عن الذهب ؟

أين الشوق واللوعة ونبض القلب ؟

سلام على عاشق مثلي في محرابك يُصلب

في محرابك يُصلب

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