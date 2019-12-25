قضاء ال سعود يقتص من الأبرياء ويكرم القتلة والمجرمين

المعروف جيدا ا ن ال سعود يرون أنفسهم أنهم عائلة الشيطان المقربة والمختارة من قبله لهذا على كل بني البشر وخاصة الذين يؤمنون بالله ويحبون الحياة والانسان ان يخضعوا لآل سعود ويقروا ويعترفوا بأنهم عبيد وخدم لهم رغم ان ال سعود عبيد لساسة البيت الأبيض وساسة الكنيست الاسرائيلي وبقرهم الحلوب

صحيح أنهم تمكنوا من فرض العبودية على ابناء الجزيرة وخاصة بعض البسطاء وأخضعوهم بالحديد والنار والجهل بما يملكون من مال وقوة مفرطة الذي لا يخضع بالمال يخضع بالقوة حتى جعلوا الدين ورجاله والثقافة ورجالها والقضاء وأهله في خدمتهم ومن اجلهم وحمايتهم والدفاع عنهم بمساعدة الموساد الاسرائلي والمخابرات المركزية الامريكية

والدفاع عنهم من اي تحرك لأحرار الجزيرة لأبناء الأنصار والمهاجرين وفي المقدمة جهاز القضاء منطلقين من عقيدة الفئة الباغية بقيادة الفاسد المنافق معاوية التي تقول ان ال سعود ال سفيان وكل حاكم فاسد منحرف وضعه الشيطان لهذا على محبي الله أهل الله ان يخضعوا لأنصار وأعوان الشيطان ال سعود مهما كانت تصرفاتهم وموبقاتهم ومفاسدهم اي الحاكم والويل لكل من يعترض عليه حتى بكلمة اف فمثل هذا الاعتراض يعتبر اعتراض على الشيطان رب ال سعود ومن يعترض على الشيطان جزائه الذبح وما فعلوا بالصحفي المعروف جمال خاشقجي أكبر دليل على ذلك وهذا هو تعاملهم مع كل من يعترض ينتقد فساد وجرائم وموبقات عناصر عائلة ال سعود والمقربين منهم من الشاذين والمنحرفين من اهل الرذيلة فهناك الألوف من ابناء الجزيرة الأحرار من أهل الشرف والكرامة نساءا ورجالا فعلوا بهم كما فعلوا بالمرحوم جمال خاشقجي بشكل سري وبدون ان يعلم بهم أحد

لا يعني ان هذه الجرائم البشعة التي تقوم بها مهلكة ال سعود لا علم للمخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلي بها بل كثير ما تكون بأشرافها لتجعل منها ورقة ضغط على ال سعود كي تدر أكثر وحسب الطلب وهذه الحقيقة أكدها الرئيس الامريكي ترامب عندما قال لولا البقر الحلوب ال سعود لأصبحت اسرائيل في ورطة اي لتلاشت وتدهورت قوة امريكا الاقتصادية وضعفت قوتها العسكرية وهذا هو السبب الذي يدفعنا لحماية حكم ال سعود والدفاع عنهم فلولا حمايتنا ودفاعنا عنهم لما تمكن ال سعود من بقائهم في الحكم أسبوعا واحدا

نعود الى الجريمة البشعة جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي التي قام بها المجرم المتوحش محمد بن سلمان جريمة لم يفعلها اي وحش في التاريخ البشري حيث قام هذا المجرم المتوحش باستدراجه الى قنصلية ال سعود في تركية ومن ثم ذبحه وتقطيع جسده وتذويبه ورميه في المجاري وقيل أنه أمر بطبخ بعض القطع من جسده (اي جسد المرحوم جمال خاشقجي وتناوله وكان يقول

ما أطيب لحوم المعارضين لحكمنا وقيل انه زار عائلة جمال خاشقجي وقدم لهم طعاما خاصا صنع من لحم والدهم وتناوله معهم وكان يردد عبارته التي يكررها كل ما تناول طعاما اعد له من لحوم أجساد الأحرار من أبناء الجزيرة

الغريب ان مهلكة ال سعود أعلنت عن براءتها من جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي لهذا ألقت القبض على أكثر من 31 برئ واتهمتهم بذبح خاشقجي وتقطيع جسده وقيل ان هناك أعداد أخرى لا زالوا هاربين ونحن نسأل ماهي الأسباب التي دفعت هؤلاء الى ذبحه ما هو عملهم لم تذكر نيابة ال سعود ذلك وكيف تمكن هؤلاء الدخول الى قنصلية ال سعود في تركيا ويقومون بذبح جمال خاشقجي وتقطيع جسده ومن ثم تذويبه بالتيزاب ورميه بمجاري القنصلية هل تم كل ذلك بدون علم مسئول القنصلية وأركانها بدون علم مخابرات ال سعود بدون علم سلمان الخرف وابنه الأحمق محمد فهذا لا يصدقه حتى المجنون

لا شك ان مثل هذه القنصلية لا يمكن ان نعتبرها قنصلية تمثل دولة لتوطيد العلاقة بين ال سعود ودول أخرى هدفها نشر السلم والأمن الدولي في المنطقة والعالم لكن سفارات وقنصليات ال سعود في الدول العربية والعالمية مهمتها نشر الفوضى والفساد والارهاب وشبكة صيد لكل من يعارض ينتقد حكم ال سعود منها استدراج القوى المعارضة لحكم ال سعود ولكل من ينتقد حكم ال سعود سواء كان من أبناء الجزيرة او من غير أبناء الجزيرة ثم ذبحه وتقطيع جسده ومن ثم تذويبه ورميه في المجاري وعند التدقيق في الأمر يتضح لنا ان جريمة ذبح جمال خاشقجي ليس الأولى بل هناك عشرات مئات الألوف الجرائم بمثل جريمة ذبح جمال خاشقجي وأكثر بشاعة من هذا يمكننا القول ( ان كل المؤسسات السياسية والثقافية والدينية والسفارات وحتى شبكات الدعارة والرذيلة والمنظمات الارهابية ) تعتبر مصيدة لصيد كل من يعارض حكم ال سعود لان ال سعود يرون في السياسة الصادقة والثقافة الراقية والدين السليم خطرا يهدد وجودهم لهذا قرروا تهديم وتدمير كل

شي حسن وجميل في هذه الحياة لهذا قرروا تحويل كل شي وحضاري انساني الى وسيلة لنشر القبح والرذيلة والوحشية ليس في الجزيرة بل في كل العالم من خلال جمعياتهم ومؤسساتهم تحت أسماء مختلفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب

نعود الى نيابة ال سعود التي حكمت على اكثر من 31 مواطن برئ بعضهم لا يعرف خاشقجي وبعضهم لم يزر تركيا ولا مرة واحدة حتى انه لا يعرف مكان قنصلية ال سعود في حين تجاهلت القتلة الحقيقيين مثل الاحمق بن سلمان والخرف سلمان و شبكات القتل والاختطاف الخاصة التي يشرف عليها الأحمق بن سلمان

من يصدق هذا الهراء الذي تطرحه محكمة ال سعود ايها العبيد والله حتى أعضاء المحكمة لا تصدقهم لكنهم عبيد أراذل فآل سعود مهمتهم نشر الفوضى والفساد والارهاب في البلدان العربية والاسلامية لحماية اسرائيل والدفاع عنها

مهدي المولى