كركوك: أوضاع الصحفيين مزرية والجبوري يمنع المسؤولين من التصريح للكورد

قال رئيس نقابة صحفيي كوردستان فرع كركوك، ان المحافظ المفروض على المدينة منع المسؤولين من الإدلاء بالتصريحات الصحفية لأي قناة او صحفي كوردستاني حتى فيما يخص الأنواء الجوية أيضاً، ولاتوجد جهة صحافية كوردية في كركوك لم تتعرض الى انتهاكات، ووضع الصحفيين الكوردستانيين في كركوك سيء للغاية.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن مهدي زريان قوله ان “اوضاع الصحفيين والإعلاميين الكورد في كركوك سيء جداً وتمارس شتى الخروقات والإنتهاكات بحقهم من ضرب وحجز واستخفاف، كما ومنعت إدارة المحافظة الموظفين والمسؤولين بالإدلاء بأي تصريح مهما كان للصحفيين والقنوات الإعلامية الكوردستانية”.

وأضاف زريان “خلال الفترة القليلة الماضية تم تسجيل اكثر من 20 خرقاً بحق الصحفيين والإعلاميين الكورد، وقد عمم محافظ كركوك كتاباً على جميع دوائر المحافظة يمنعهم من الإدلاء بتصريحات صحفية للقنوات والإعلاميين الكورد حتى في مجال الأنواء الجوية”.