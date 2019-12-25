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لأول مرة في العراق وكوردستان .. وحدة امنية خاصة لحمايات المسؤولين

اعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الثلاثاء عن عزم الوزارة في المضي بانشاء وحدة امنية خاصة تُعنى بتنظيم عمل حمايات المسؤولين في الاقليم.

وقال احمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلمان الاقليم مع عضو البرلمان عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني هيفدار احمد انه “سلطنا الضوء في قانون الاصلاح على قضية انشاء وحدة امنية خاصة لحمايات المسؤولين في اقليم كوردستان”، مردفا بالقول “اتمنى ان يتم تمرير هذه الفقرة القانون بالتصويت عليها داخل البرلمان”.

واوضح ان “ما لاحظته وما يبعث على السرور ان هناك دعما قويا في البرلمان لتنظيم مجال عمل الحمايات وانشاء تلك الوحدة الخاصة بهم”.

وتابع الوزير القول انه “تعهدنا للبرلمان ان نمضي في وقت قريب في اصدار التعليمات لما يخص هذه الوحدة، وقريبا سيكون لنا لقاء مع برلمان الاقليم لغرض ان يحظى انشاء تلك الوحدة بموافقة تشريعية”.

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