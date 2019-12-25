لاتسيو يقسو على يوفنتوس بثلاثية ويحرز لقب كأس السوبر الايطالي (فيديو)

كتب أحمد عصام

توج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالى بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 3-1 في المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

يوفنتوس ضد لاتسيو

تقدم لاتسيو بهدف عن طريق لويس ألبرتو في الدقيقة 16 وتعادل ديبالا في الدقيقة 45، وفى الشوط الثانى سجل قائد النسور لوليتش هدف الحسم فى الدقيقة 73 وأضاف دانيلو كاتاندي الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 95 بعد طرد بنتانكور لاعب يوفنتوس ليمنح لاتسيو لقب السوبر الخامس فى تاريخه.

وبدأ ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس مباراة اليوم ضد لاتسيو بالتشكيل التالي..

تشيزني، أليكس ساندرو، بونوتشي، ديميرال، دي تشيللو، بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي، ديبالا، هيجوايين، كريستيانو رونالدو.

السوبر الإيطالي

فى المقابل بدأ سيمونى إنزاجي مدرب لاتسيو مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

ستراكوشا؛ لويز فيليبي، أسيربي، رادو؛ لازاري، ميلينكوفيتش، ليفا، لويس ألبرتو، لوليتش؛ كوريا، إيموبيلي.

وتقام مباراة كأس السوبر الايطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب “الجوهرة” بمدينة “جدة” النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض يوفنتوس مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي “الكالتشيو”، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة الكأس.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو