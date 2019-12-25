لجنة فتوى كوردستانية تبيح 6 حالات اجهاض.. ما السبب؟

اعلنت لجنة الفتوى في اتحاد العلماء الدين الاسلامي في كوردستان، الثلاثاء، انها سمحت لست عوائل باجهاض اطفالها.

وجاء تصريح اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده فرع اربيل للجنة، ان 26 عائلة زارت الفرع منذ بداية العام الجاري، بغرض طلب اجهاض اطفالهم، مستدركا ان اللجنة وافقت على 6 طلبات فقط.

واضافت انه وفقا للتقارير الطبية ومن اجل انقاذ حياة الام من الموت وافقت اللجنة على اجهاض اطفال هذه العوائل الست.

وبشأن ارتفاع نسبة الطلاق قالت اللجنة ان النسبة في ارتفاع ملحوظ، مبينة ان في حدود اربيل فقط حصلت هذا العام 510 حالات طلاق.

وبشأن معالجة المشكلات التي واجهتهم، تمكنت من انقاذ 188عائلة من حالة الطلاق واعادة امورها الى طبيعتها، اضافة الى 57 مشكلة تجارية كحالات البيع والشراء والمشاركة و70 حالة معالجة ميراث.