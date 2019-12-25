مكتب الحلبوسي يوضح حقيقة اعتبار (البناء) هو الكتلة الأكبر نفى ارسال كتاب لصالح بهذا الخصوص

نفى مكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن ارسال البرلمان، كتابا رسميا لرئيس الجمهورية جاء فيه ان البناء هو التحالف الأكبر.

وقال مصدر في مكتب رئيس البرلمان لـاليوم (24 كانون الاول 2019)، إن “البرلمان لم يوجه اي كتاب رسمي لرئيس الجمهورية بشان الكتلة الأكبر”.

وأضاف، أن “مكتب الحلبوسي قام بتوجيه 3 وثائق مؤرخة بسنة 2018 لرئيس الجمهورية، تشير الى ان البناء هو الكتلة الأكبر، بحسب المعلومات الواردة فيها”، في اشارة الى الأيام الأولى من تشكيل البرلمان الحالي.

واشار المصدر إلى أن “هذا الأمر لا يعد ردا رسميا، إلا في حال تم الاعلان عنه من قبل الجهات المعنية”.

وأفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، ان رئاسة البرلمان سلمت رئيس الجمهورية كتابا بشأن تحديد الكتلة الاكبر.

وذكر المصدر في تصريح تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، ان “رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الاكبر في مجلس النواب، حيث رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على طلب رئيس الجمهورية بشأن تحديد الكتلة الأكبر”، مبينا أن “الرد تضمن ان كتلة البناء هي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وذلك وفقا لكتاب صادر في 16 أيلول 2018”.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد ارسل كتابين في وقت سابق، الى رئاسة مجلس النواب، بشأن تحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.