منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الخميس جلسته الـ26 للتصويت ومناقشة ثلاثة قوانين بهدف تشريعها.

وتتضمن جلسة يوم غد بحسب جدول اعمالها التصويت على مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي، وكذلك التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارية المالية الاتحادية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

وكان المجلس قد عقد امس جلستين احداهما صوت فيها على مشروع قانون الانتخابات التشريعية رغم اعتراض الكتل الكوردستانية، والجلسة الثانية انجز فيها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.