أنباء عن وقوع انفجارات في بغداد وسقوط ضحايا

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بوقوع انفجارات بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد تسببت بسقوط عدد من الضحايا.

وقال المصدر في حديث اليوم، (25 كانون الأول 2019)، ان “4 مواطنين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية قرب ملعب لكرة القدم في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد”.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، ان “ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة ضمن منطقة المعالف”.

وتابع، ان “مواطنين اثنين أصيبا بجروح بانفجار عبوة كانت موضوعة داخل دراجة نارية في منطقة الأمين ببغداد الجديدة”.

ولم يتسن لـ “ديجيتال ميديا ان ار تي”، التأكد من صحة المعلومات الواردة اعلاه، فيما لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان بخصوص ذلك.