ائتلاف الوطنية يعرب عن صدمته بتمرير “صفقة قانون الانتخابات” ويحذر من غضب الشارع

اعرب ائتلاف الوطنية عن صدمته بتمرير “صفقة قانون الانتخابات”، لافتاً الى ان الأحزاب التي تملك المال والسلاح هي المستفيد الاكبر من هذا القانون دون الالتفات الى مطالب المتظاهرين او الانحادات والنقابات المهنية.

واضاف الائتلاف في بيان صحفي، اليوم الخميس، ان قانون الانتخابات الذي مُرِر أخيراً، مليء بالألغام والعُقد التي ستُجهض حلم الانتخابات المبكرة -التي ينبغي ان تتميز بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة- كما ستُكرّس هيمنة الأحزاب الحالية فضلاً عن مخالفته بعض بنود الدستور وهو ما يُعتبر التفافاً على ارادة ابناء شعبنا الكريم .

الائتلاف اكد ان اعتماد الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة دون معالجة الاشكالات المتعلقة بالتعداد السكاني او الحدود الادارية لكل قضاء مع وجود العديد من الاقضية المستحدثة.

كما لفت الى ان اعتماد التصويت الاعلى للفائزين سيتسبب بهدر الاف الاصوات، كما ان الاصرار على ابقاء التصويت الالكتروني بدل البايومتري يكشف نيةً واضحة للتلاعب بارادة الناخبين، موضحاً انه سيقف مع جميع المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات وابناء العشائر صفاً واحداً ضد الاشتراك في هذه الفوضى، ونعمل على تعديلها سلميا.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

26 كانون الاول 2019