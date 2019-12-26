Posted on by

احتجاجا على ترشيح العيداني .. محتجون يقطعون طريق ميناءين جنوبي العراق

قام محتجون غضابون صباح اليوم الخميس بقطع الطريق المؤدي الى ميناءين في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال مسؤول محلي ان محتجين غاضبين من أهالي خور الزبير يقطعون طريق ميناءي خور الزبير و ام قصر معلنين رفضهم لترشيح اسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء.

ورشح تحالف البناء بزعامة الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء بعد سحب ترشيحي محمد السواني وقصي السهيل.

وعبر المتظاهرون في ساحات الاحتجاجت في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية عن رفضهم الشديد لترشيح العيداني للمنصب المذكور.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close