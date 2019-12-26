احتجاجا على ترشيح العيداني .. محتجون يقطعون طريق ميناءين جنوبي العراق

قام محتجون غضابون صباح اليوم الخميس بقطع الطريق المؤدي الى ميناءين في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال مسؤول محلي ان محتجين غاضبين من أهالي خور الزبير يقطعون طريق ميناءي خور الزبير و ام قصر معلنين رفضهم لترشيح اسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء.

ورشح تحالف البناء بزعامة الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء بعد سحب ترشيحي محمد السواني وقصي السهيل.

وعبر المتظاهرون في ساحات الاحتجاجت في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية عن رفضهم الشديد لترشيح العيداني للمنصب المذكور.