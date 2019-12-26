الشطرة تبحث عن أربعة متظاهرين مغيبين وتتهم أحد البرلمانيين بتغييبهم

ذي قار / حسين العامل

وجهت أسر المغيبين في تظاهرات قضاء الشطرة يوم الأربعاء ( 25 كانون الأول 2019 ) أصابع الاتهام الى أحد البرلمانيين بالوقوف وراء تغييب أربعة من أبنائهم المتظاهرين ،

وفيما أشاروا الى أن قوة مجهولة اقتادت أبناءهم منذ نحو شهرين من دون إبراز أمر قضائي وللآن لم يكشف عن مصيرهم ، أكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار تلقي شكوى حول الموضوع ومفاتحة المكتب الوطني بشأنهم .

وقال أحد أقارب المغيبين للمدى إن ” أربعة متظاهرين من أهالي الشطرة (45 كم شمال الناصرية) لازالوا مغيبين ولا نعرف مصيرهم بعد أن اقتادتهم قوة مجهولة من منازلهم في قضاء الشطرة منذ نحو شهرين حيث تم اعتقالهم في الثاني من تشرين الثاني المنصرم على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات “، ومبيناً أن ” القوة التي داهمت منازل كل من ( بلال مصدق عبد جاسم وشقيقه حمزة مصدق عبد جاسم وحسام كاظم حسن ومنتظر كريم ) لم تبرز أي أمر قضائي ويعتقد إنها جهة تتبع الأجهزة الاستخباراتية”.

وأشار قريب المغيبين الى أن ” المعلومات التي تسربت من مركز احتجازهم تشير الى أنهم تعرضوا الى التعذيب القاسي الذي تسبب بجنون أحدهم المدعو حسام كاظم حسن”، وأردف أن ” آخر الأخبار تشير الى نقلهم من مديرية مكافحة الارهاب في الناصرية الى مكان احتجاز آخر في بغداد يقع بمنطقة المطار”.

وكشف قريب المغيبين أن ” أحد البرلمانيين المدعو ( ن ، ت ) يقف خلف تغيبهم ونقلهم من الناصرية الى بغداد “، مبيناً أن ” المغيبين كان من المفترض أن يطلق سراحهم بكفالة إلا أننا فوجئنا بترحيلهم الى بغداد”.

لافتا الى أن ” العديد من المعتقلين من متظاهري الشطرة تم اعتقالهم في الوقت نفسه وتم الافراج عنهم لكن المغيبين الأربعة للآن لا يعرف مصيرهم ولا مكان احتجازهم”.

لافتا الى أن “أُسر المغيبين راجعوا جميع الأجهزة الامنية ومكتب مفوضية حقوق الإنسان للوقوف على أوضاعهم ومعرفة مصيرهم ومكان احتجازهم لكن دون نتيجة”.

وأضاف قريب المغيبين أن ” أسر المغيبين تطالب اليوم بالكشف عن مصير ابنائهم والإفراج عنهم “.

وبدوره قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي للمدى إن ” أحد أفراد أسرة المغيب منتظر كريم سبق وأن راجعنا حول الموضوع وتمت مفاتحة المكتب الوطني لمفوضية حقوق الإنسان بشأنه”، مبينا أن ” المكتب الوطني بدوره يستكمل كامل المعلومات عن ظروف تغييبهم أو اعتقالهم ويقوم بمفاتحة الادعاء العام لغرض فتح دعوى قضائية بهذا الصدد “.

واشار المشرفاوي الى أن ” مكتب المفوضية في ذي قار تلقى حتى الآن 21 شكوى من المتظاهرين تتعلق باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتعذيب المعتقلين وجميعها تم رفعها الى المكتب الوطني لمفوضية حقوق الإنسان لمتابعتها واتخاذ الإجراء المناسب”.

وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار كشف يوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2019 ) عن تلقيها عدد من الشكاوى المتعلقة بوجود معتقلين ومغيبين في تظاهرات ذي قار ، وفيما أكد اعتقال 65 شخصاً خلال الأيام الأولى من التظاهرات والافراج عنهم فيما بعد، أشار الى حملة اعتقالات أخرى اعقبت هدوء التظاهرات، في حين يوجه الأهالي أصابع الاتهام الى جهات حزبية مسلحة باعتقال ابنائهم واحتجازهم بصورة غير قانونية في مواقع عسكرية تابعة لقيادة عمليات الرافدين. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار ألغت يوم السبت ( 14 كانون الأول 2019 ) الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون ، وفيما وصفت ما يتعرض له المتظاهرون من انتهاكات بالأعمال الإرهابية التي تستوجب تقديم المتورطين فيها للمحاكمة ، كشفت عن تسجيل 98 متظاهراً شهيداً وإصابة 2654 متظاهراً بجروح واعتقال 400 آخرين وصدور 62 مذكرة القاء قبض خلال شهرين فقط من من تظاهرات محافظة ذي قار.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت يوم الثلاثاء ( 25 حزيران 2019 ) عن ارتفاع معدلات الشكاوى من التعذيب خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالعام المنصرم، وفيما بينت أن عدد الأشخاص الذين يَدّعون تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة بلغ 181 شخصاً بينهم (11) امرأة عام 2018 ، أكدت تلقيها (231) شكوى بادعاءات تعذيب عام 2019.

وكانت أعمال العنف والقمع الدموي التي شهدتها تظاهرات محافظة ذي قار قد أطاحت بأربع قيادات أمنية خلال شهرين ، إذ أًقيل مدير الشرطة الأسبق اللواء حسن الزيدي والعميد محمد عبد الوهاب السعيدي ، فيما قرر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سحب يد الفريق جميل الشمري، في حين أعفي مدير شرطة ذي قار السابق اللواء محمد القريشي ( أبو الوليد ) من منصبه ليخلفه العميد ريسان كاصد الإبراهيمي. وكانت نقابة المحامين في ذي قار كشفت يوم الثلاثاء ( 3 كانون الاول 2019 ) عن إقامة 200 دعوى قضائية ضد الفريق جميل الشمري المتورط بقمع تظاهرات الناصرية ، وفيما أشارت الى أن اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار تحقق حالياً في تلك القضايا ، أكدت مصادر في مكتب حقوق الإنسان استشهاد 44 متظاهراً و492 جريحاً خلال الأيام الثلاثة الدامية.