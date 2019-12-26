العراق يشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة ترافقه غازاتٍ سامة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، امس الاربعاء، ان الطقس سيشهد تساقط امطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان تابعته (المدى) أن “الطقس سيكون اليوم الخميس غائما جزئيا وغائما مع فرصة لتساقط أمطار في المنطقة الشمالية، مع انخفاض قليل في درجات الحرارة”، موضحة أن “الطقس ليوم الجمعة غائم جزئي وغائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا”.

وتابعت الهيئة أن “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم السبت المقبل غائم جزئي مع وجود ضباب يزول تدريجيا وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها ممطرا”، مضيفة أن “الطقس ليوم الأحد المقبل ممطر في المنطقة الشمالية وغائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع وجود ضباب يزول تدريجيا وانخفاض قليل في درجات الحرارة”.

الى ذلك، كشف المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على (فيسبوك)، عن غاز سام يغطي احدى المدن العراقية ودول مجاورة للعراق.

وقال ان “خارطة توزيع كميات غاز ثاني اكسيد النتروجين NO2 في الهواء الجوي تبلغ قيما عالية في اجواء شمالي ايران ثم مدينة البصرة ودولة الكويت وشرقي السعودية مساء الثلاثاء المقبل”.

وأضاف “اذ تعتبر غازات أكسيد النيتروجين بكل أنواعها سامة وضارة، ويميل هذا اللون الى البني- محمر له رائحة نفاذة حادة”.