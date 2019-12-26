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بعد 40 عاماً.. استقالة عضو بارز من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني

اعلن عضو المكتب السياسي للانحاد الاسلامي الكوردستاني مولود باوه مراد، اليوم الاربعاء، انه بعث رسالة الى الامين العام لحزبه واعضاء القيادة اكد فيها استقالته من عضوية المكتب السياسي والمؤتمر السادس للاتحاد الاسلامي.

وكتب باوه مراد في رسالة الاستقالة، انه خلال مدة 40 عاما الماضية من عمله في الحزب الاسلامي و25 عاماً في قيادة الاتحاد الاسلامي، قدم مصالح ومهام الحزب على حياته الشخصية.

وتطرق باوه مراد الى انه سبق له وان اشار الى انه قرر عدم ترشيح نفسه في المؤتمر الثامن لاي منصب، مؤكداً انه يريد اليوم تجديد التأكيد على ذلك.

كما كتب باوه مراد في رسالته انه مع اعتقاده التام بان كون المرء سياسياً هو نوع من الموهبة، وممارسة السياسة تجربة، مبينا ان النخبة السياسية الحقيقية هي نتاج لذينك الامرين.

وتأسس الاتحاد الاسلامي الكوردستاني عام 1994 وعقد لحد الان سبعة مؤتمرات ومن المقرر ان يعقد ايام 28 – 29 من شهر كانون الاول الجاري مؤتمره الثامن.

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