“تايم اف ام” تفجر مفاجأة عن طلب لاعضاء مجلس نينوى المنحل بعد التصويت للجبوري

كشفت مصادر محلية عن تعرض محافظ نينوى نجم الجبوري لـ”ضغوطات” من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة المنحل لتسنم مناصب جديدة.

وبحسب راديو “تايم اف ام” المحلي، فان “الجبوري استقبل بعض الأعضاء المقالين ممن يساومونه للحصول على مناصب تنفيذية في محافظة نينوى، واوضحت نقلا عما اسمتهم بالمصادر ان الاعضاء طلبوا من الجبوري تعيينهم في مناصب معاون مدير الإعمار ومدير الإستثمار في المحافظة ومدير مكتب المحافظ فضلاً عن منصب المستشار الأمني.

وقالت ان الجبوري رفض ذلك.

ولم تكشف الاذاعة ومقرها الموصل، تفاصيل إخرى حول الموضوع لكنها اكتفت بالقول “إن من يبحثون عن هذه المناصب هم من صوتوا لتسنم الجبوري منصب المحافظ”.