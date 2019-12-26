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تضمنت لقاء قائممقام القضاء ومقر المجلس الاعلى الاسلامي والجبهة التركمانية .. مركز نينوى للحزب الإسلامي يزور قضاء تلعفر ويلتقي الفعاليات السياسية فيه

قام وفد رفيع المستوى من قيادة مركز نينوى للحزب الإسلامي العراقي ، بزيارة تفقدية إلى قضاء تلعفر ، واللقاء بعدد من المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية ، فضلاً عن إجراء العديد من اللقاءات التنظيمية في القضاء .Image preview

وضم الوفد الزائر كلاً من عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي خلف الحديدي ، ومسؤول مركز نينوى للحزب سلطان حسين ناصر ، وأعضاء القيادة والشورى في المركز ، ازهر حسن علي ، وفرحان غانم ، وذكوان عبدالرزاق خليل .

وتضمنت الزيارة مقر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي / فرع تلعفر ، واللقاء بمسوؤل مكتب المجلس وعضو الهيئة التنفيذية محمد حسين البياتي ، إذ تم بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة القضاء ويلبي طموحات أبناءه .

كما التقى الوفد بقائممقام قضاء تلعفر قاسم محمد شريف ، وناقش معه أوضاع القضاء ، وأهمية تحقيق وحدة الكلمة بما يحفظ أمنه ويضمن استقراره .

وزار الوفد كذلك مقر الجبهة التركمانية ، ملتقياً بمسؤول فرع تلعفر عبد الغني الافندي ، ومنسق الجبهة الاستاذ قاسم قره ، وأعضاء الفرع ، فيما دار اللقاء النقاش بخصوص سبل التعاون بين الجانبين ، وتوظيف الدور المهم للجبهة في تحسين واقع القضاء ، ودعم ملف عودة النازحين إلى مناطقهم .

وعبر الوفد خلال ختام الزيارة عن تقديره العالي لحسن الاستقبال من قبل كافة الأطراف التي التقاها ، مؤكداً حرض المركز الكبير على بذلك جهوده لتحسين واقع محافظة نينوى عامة وقضاء تلعفر بوجه خاص .Image previewImage preview

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