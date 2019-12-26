تظاهرات في مدن جنوبية احتجاجاً على ترشيح العيداني

شهدت عدة مدن جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، احتجاجات على الانباء التي انتشرت مؤخراً، والتي تفيد بترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وخرج المتظاهرون في مدن البصرة والديوانية والسماوة، باحتجاجات على ترشيح العيداني، وقطعوا عدة طرق رئيسية في مدنهم، واشعلوا الاطارات، فيما دخلت القوات الامنية في حالة تأهب.

علق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على الانباء التي تحدثت عن ترشيح محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي، ان “موقف تحالف سائرون واضح ومعلن منذ البداية، فهو ضد اي مرشح لرئاسة الوزراء، مرفوض من قبل المتظاهرين، فموقف سائرون داعمة لما يؤيده المتظاهرون حصراً”.

وبين المكصوصي ان “المتظاهرين اعلنوا عن مواصفات رئيس الوزراء المقبل، وهذه المواصفات غير متوفرة في محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني، ولهذا تحالف سائرون لا يدعم هذا الترشيح، وهو يدعم فقط ترشيح الشعب، والمرشح الذي تتوفر فيه مواصفات المتظاهرين”.

وافادت انباء مؤكدة واردة من العاصمة بغداد يوم الاربعاء ان تحالف البناء بزعامة الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد رشح محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

وبحسب المعلومات فإن تحالف البناء عقد اجتماعا في وقت متأخر من ليلة استمر حتى فجر اليوم افضى الى ترشيح العيداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وتشير المعلومات الى ان التحالف سيرسل كتابا الى رئاسة الجمهورية لغرض تكليف العيداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار الى ان تحالف “البناء” وبأعتباره الكتلة الاكبر كما يزعم كان قد قدم مؤخراً وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الاعمال الحالية قصي السهيل لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الا انه لم يحظَ بتأييد المحتجين وتحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليتم سحب ترشيحه.